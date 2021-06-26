Алые Паруса 2021– прямая трансляция

Мигрени, тошнота и головокружения: когда ждать магнитные бури в июле 2021 года?

|
Мария Евстигнеева
1 929

Влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение почувствуют даже здоровые люди.

Мигрени, тошнота и головокружения: когда ждать магнитные бури в июле 2021 года?

Фото: Depositphotos / Elf+11

Влиянию магнитных бурь подвержены около 70% жителей нашей планеты. Геомагнитные колебания окажутся мощными, из-за чего даже здоровые люди ощутят недомогание. Однако,  воздействие природного явления можно смягчить, если подготовиться к нему заранее.

Магнитные бури будет легче пережить, если хорошо высыпаться накануне, воздержаться от тяжелых физических нагрузок и работы с высокой концентрацией. Свой рацион следует пересмотреть: исключить из него тяжелую пищу. Также в борьбе за хорошее самочувствие помогут неторопливые прогулки на свежем воздухе утром или вечером.

Расписание магнитных бурь на июль 2021

Первые возмущения магнитного поля начнутся еще в начале месяца. Магнитная буря 4 и 5 июля на пике будет достигать четырех баллов.

Depositphotos / IgorVetushko

9 и 10 июля — этот удар будет слабее предыдущего: ее сила не превысит трех баллов. В это время возможны проблемы со сном. Некоторые могут ощутить тошноту и головокружения.

12 и 13 июля — станет серьезным испытанием для сосудов: планетарный индекс превысит норму втрое, но сила удара должна удержаться на отметке в четыре балла. Это самый мощный удар месяца.

В этот период возможны следующие неприятные ощущения: приступы тахикардии, одышка, головные боли вплоть до мигреней, головокружения; проблемы с настроением: апатия или раздражительность; обострение хронических заболеваний; проблемы со сном.

На эти дни лучше не планировать высоких нагрузок и не предпринимать важных решений.

Послабления от магнитных бурь мы ощутим на себе 29 июля.
Астрологи также выдвигают свои предостережения на июль 2021. Напомним, ранее 5-tv.ru рассказывал каким знакам зодиака может  грозить опасность из-за влияния в это время.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.17
-0.16 86.19
-0.14
Мигрени, тошнота и головокружения: когда ждать магнитные бури в июле 2021...

Последние новости

11:43
После инцидента в Крыму британский эсминец Defender встретили в Грузии танцами
11:35
«Как в цирке»: Боня высмеяла развод Бородиной с Омаровым
11:17
В ВОЗ прокомментировали вероятность возникновения эпидемии черной плесени в РФ
11:07
Умер актер из фильма «Хождение за три моря» Топчиев
11:04
ВОЗ: вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител
10:32
Названа предварительная причина конфликта со стрельбой в Ивановской области

Сейчас читают

Какие знаки зодиака ждет много опасностей в июле 2021 года?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июня, для всех знаков зодиака
Новый удар для сердечников: Мощная магнитная буря накроет Землю
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака