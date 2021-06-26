Мигрени, тошнота и головокружения: когда ждать магнитные бури в июле 2021 года?

Влиянию магнитных бурь подвержены около 70% жителей нашей планеты. Геомагнитные колебания окажутся мощными, из-за чего даже здоровые люди ощутят недомогание. Однако, воздействие природного явления можно смягчить, если подготовиться к нему заранее.

Магнитные бури будет легче пережить, если хорошо высыпаться накануне, воздержаться от тяжелых физических нагрузок и работы с высокой концентрацией. Свой рацион следует пересмотреть: исключить из него тяжелую пищу. Также в борьбе за хорошее самочувствие помогут неторопливые прогулки на свежем воздухе утром или вечером.

Первые возмущения магнитного поля начнутся еще в начале месяца. Магнитная буря 4 и 5 июля на пике будет достигать четырех баллов.

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9 и 10 июля — этот удар будет слабее предыдущего: ее сила не превысит трех баллов. В это время возможны проблемы со сном. Некоторые могут ощутить тошноту и головокружения.

12 и 13 июля — станет серьезным испытанием для сосудов: планетарный индекс превысит норму втрое, но сила удара должна удержаться на отметке в четыре балла. Это самый мощный удар месяца.

В этот период возможны следующие неприятные ощущения: приступы тахикардии, одышка, головные боли вплоть до мигреней, головокружения; проблемы с настроением: апатия или раздражительность; обострение хронических заболеваний; проблемы со сном.

На эти дни лучше не планировать высоких нагрузок и не предпринимать важных решений.

Послабления от магнитных бурь мы ощутим на себе 29 июля.

Астрологи также выдвигают свои предостережения на июль 2021. Напомним, ранее 5-tv.ru рассказывал каким знакам зодиака может грозить опасность из-за влияния в это время.