Какие знаки зодиака ждет много опасностей в июле 2021 года?

В июле 2021 года для нескольких знаков зодиака астрологи выдвигают предупреждение. Все дело во влиянии неблагоприятных планет-вредителей, которые буквально притягивают неприятности к некоторым людям.

4 июля Марс образует квадрат с Ураном. Обе планеты в неблагоприятных аспектах могут нести сильный негатив. Поэтому звезды говорят нам быть бдительными, осторожными и остерегаться опасности. Наибольшему влиянию могут подвергнуться Львы, Тельцы, Водолеи и Весы.

Львы

Представители этого знака зодиака на работе будут действовать слишком напористо, идти напролом. Никакие преграды не способны их остановить, в том числе споры с коллегами или даже начальством. Вероятно, будет недопонимание и конфликты. Несмотря на это, все это поможет укрепить авторитет или повыситься в должности. Однако астрологи предупреждают — есть опасность производственных травм. Львицы же могут не избежать конфликтов с самыми близкими мужчинами.

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Тельцы

Месяц предвещает повышенную активность и энергичность. Вы почувствуете в себе силы на участие буквально во всем. Будьте осторожны: старайтесь удерживаться от импульсивных и непродуманных действий и прислушивайтесь к советам. Вам захочется решать все вопросы самостоятельно. Также вы будете соревноваться с окружающими и браться за любую физическую работу. Однако этот период чреват травмами, от которых не получится уберечься из-за собственной неосторожности и халатности. Не исключены конфликты и ссоры, которые будут вспыхивать неожиданно. В это время можно попасть в аварию или устроить пожар.

Водолеи

Негативное воздействие планет-вредителей будет усиливаться управителем вашего знака, поэтому нужно быть максимально острожным. Опасность будет подстерегать вас в личных отношениях или с партнерами по бизнесу. Конфликт со второй половиной в этот период может закончиться даже дракой или травмами. В это время вы особенно нетерпимы к ошибкам других. Будете проявлять соперничество. Сейчас активизируются ваши враги, которые могут доставить вам много проблем, вплоть до физической угрозы. Не исключен несчастный случай с партнером.

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Весы

Июль 2021 года станет очень напряженным временем в вашей жизни. Избежать неприятностей вряд ли удастся, так как опасности могут вас поджидать отовсюду. Присмотритесь внимательнее к своим друзьям: кто-то неожиданно может стать врагом. Будьте осторожны и не делайте ничего, что может представлять крупный риск для вашей жизни. Особенно опасайтесь связываться с чужими финансами и нелегальными сделками. Астрологи также рекомендуют держаться подальше от неисправных электроприборов.

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