Умер владелец яхты «Черная жемчужина» миллиардер Олег Бурлаков

Умер владелец одной из самых красивых яхт в мире «Черная жемчужина», миллиардер Олег Бурлаков. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Российскому бизнесмену, входящему в список Forbes (117 строчка), был 71 год.

О причинах смерти не сообщается. Известно, что три года назад на него было совершено покушение.

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Олег Бурлаков владел 75% акций «Стройлесбанка», а также капиталом от продажи долей в компаниях «Новоросцемент» и «Бурнефтегаз». Для широкой общественности он был наиболее известен как владелец яхты Black Pearl («Черная жемчужина»). Ее длина составляет 106,7 метра, а стоимость — 400 миллионов евро. Но уникальность корабля не в этом. Эксперты ее даже окрестили супер-яхта.

«Это единственное в мире судно, которое собирает энергию солнца и ветра, а потом использует ее для того, чтобы продолжать движение в штиль. Это звучит удивительно, но это работает и работает хорошо», — рассказывал в эксклюзивном интервью в 2019 году капитан «Черной жемчужины» Крис Гартнер.

Нос сделан так, чтобы сопротивление было минимальным. Именно поэтому нет бурного потока воды, который обычно разрезает водную гладь. Во время хорошего ветра сила набегающей воды крутит винты, а не наоборот. Мачты могут крутиться вокруг своей оси и складываться при проходе под мостами.