🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июня, убывающая Луна находится в знаке Водолей В этот день полезно заняться самообразованием.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 июня, убывающая Луна в знаке Водолей благоволит любым делам, связанным с недвижимостью, общественной и политической деятельностью. Сегодня полезно заняться получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий.
♈ Овен
Вы можете жить так, как мечтаете. Просто нужно поверить в это! Вселенная точно на вашей стороне, и она день за днем демонстрирует это. Проблема только в том, как вы воспринимаете ее уроки. Вспомните все хорошее, что пережили в последнее время и взгляните на мир позитивно — в этом секрет вашего успеха.
Космический совет: верьте в чудеса.
♉ Телец
Не будьте скупы на благодарность, Тельцы. Особенно, тем людям, которые помогли вам добиться определенного успеха. Вселенная напоминает: в жизни важно не только брать, но и отдавать. Потому не поленитесь выкроить время для близких и знакомых — людей, которые искренне вас любят и ждут.
Космический совет: найдите время, чтобы встретиться с родными и близкими.
♊ Близнецы
Задумывались ли вы, что происходит с желаниями, которые не исполняются? Возможно, вы могли получить то, чего заслуживаете. Но этому помешали ваши подсознательные убеждения. Вы полагаете, что недостойны получить то желаемое. Знайте: это не так.
Космический совет: разрушьте внутренние блоки.
♋ Рак
Смиритесь с мыслью, что исправить других людей просто невозможно. Вы не можете вложить им ваши ценности, заставить думать и действовать аналогично. Будьте скромнее и не выпячивайте собственное «я», тогда, когда об этом не просят. Напротив, действуйте сообща и во благо
Космический совет: не пытайтесь изменить того, кто об этом не просил.
♌ Лев
Вам стоит замедлиться и отдышаться. Вы уже там, где должны быть. Звезды говорят, что ваш прогресс идет в правильном темпе, но про отдых забывать не стоит. Признание, которого вы заслуживаете, скоро вас найдет. Цените то, чего добились непосильным трудом и не дайте себе выгореть.
Космический совет: не торопитесь, признание скоро найдет вас.
♍ Дева
Сегодня вы вздохнете с облегчением. Вам удастся разобраться со всеми конфликтами и неприятными ситуациями. Большую помощь в этом окажут родные и друзья. Облака замешательства рассеются и принесут ясность мышления.
Космический совет: обратитесь за поддержкой к родным и друзьям.
♎ Весы
Пока другие находят оправдания своей лени и жалуются на неправильное расположение планет — вы действуете и добиваетесь целей. Надежда и оптимизм — две ваших суперсилы. Но не сильно обольщайтесь — настигнувшие вас слава и успех — хрупкие субстанции. С ними стоит быть осторожнее.
Космический совет: не теряйте надежду и сохраняйте оптимизм.
♏ Скорпион
Сегодня вы настроены творчески. Возможно, сейчас самое время заняться ремонтом в доме и облагородить окружающее вас пространство. Также в этот день приоритетом для вас станут романтические отношения и взаимопонимание с партнером. Найдите время не только на помещение, в котором живете, но и на партнера. Возможно, ваш союз тоже нуждается в косметическом ремонте.
Космический совет: найдите время на любимого человека.
♐ Стрелец
Вы наделены необходимой мудростью и силами для того, чтобы начать все с начала. Даже если падение было очень болезненным, нужно встать, отряхнуться и двигаться дальше. Поймите, что негативный опыт не делает из вас неудачника, он всего лишь поучает и создает ресурс для будущих побед. Пусть сегодня у вас проблемы с деньгами и ощущение хаоса в жизни: если возьмете себя в руки, вскоре все наладится.
Космический совет: пусть неудачи станут ресурсом для будущих побед.
♑ Козерог
Сердце всегда знает наверняка, чего вы ждете от жизни и хотите в данный момент, Козероги. Однако разум мешает вам идти на поводу у интуиции. Звезды советуют: если то, о чем вы мечтаете, действительно стоит затраченных усилий, — рискуйте и не сомневайтесь.
Космический совет: не бойтесь совершать опрометчивые поступки.
♒ Водолей
Водолеи, представьте, что перед вами стоит чаша весов. Вместо того, чтобы опрометчиво принимать то или иное решение, взвесьте все плюсы и минусы и только после этого выносите окончательный ответ. Если вы проигнорируйте данный совет, то рискуете потерять что-то важное в вашей жизни.
Космический совет: действуйте предусмотрительно.
♊ Рыбы
Рыбы, запомните, для того чтобы добиться желаемого, иногда стоит быть посмелее. Ни к чему постоянно оставаться в стороне и выполнять чужую работу, не требуя поощрений и наград. Вы заслуживаете, чтобы вас заметили, ведь таких ответственных и порядочных людей как вы найти довольно трудно.
Космический совет: хватит вести себя, как «серая мышь».
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