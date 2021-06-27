Алые паруса — 2021: как это было

Друг принца Гарри сравнил Меган Маркл с «ночным кошмаром»

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Анна Васильева
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Дурной нрав герцогини не дает братьям прийти к перемирию, считает их знакомый.

Друг принца Гарри сравнил Меган Маркл с «ночным кошмаром»

Фото: www.globallookpress / Rota

Общий знакомый принцев Гарри и Уильяма, пожелавший остаться неназванным, весьма нелестно высказался о Меган Маркл.  Как сообщает издание Daily Star,  источник, приближенный к королевской семье, комментируя возможный конфликт двух братьев, намекнул, что все дело может быть в Меган Маркл. 

«Иногда она на 500% ночной кошмар. Уильяму придется проглотить свою гордость», — цитирует Daily Star его слова.

Источник издания пожелал остаться анонимным. Он уверен — если бы не Маркл, Гарри и Ульям уже бы давным-давно помирились. Именно ее желание пропиариться, а также дурной характер, не дали братьям наладить отношения.Гарри, по словам его приятеля, слишком любит жену и чрезвычайно ей предан. Именно поэтому Уильяму придется идти на уступки.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри прилетел в Лондон на открытие памятника своей матери, принцессе Диане. Его супруга Меган Маркл осталась в Монтесито с новорожденной дочерью Лилибет Дианой, которой еще не исполнилось и месяца.

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