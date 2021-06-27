Алые паруса — 2021: как это было

Кому положено новое пособие по уходу за ребенком в 55 тысяч рублей?

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Георгий Иванов
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Выплаты для родителей на больничном составят 100% от их зарплаты вне зависимости от стажа.

Кому положено новое пособие по уходу за ребенком в 55 тысяч рублей?

Фото: Depositphotos / MNStudio

В России продолжается развитие программ материальной поддержки для семей с детьми. Одна из мер, разработанная Минтрудом, предусматривает выплаты родителям, которые взяли больничные для ухода за ребенком до семи лет, в размере 100% от их среднего заработка.

В СМИ по этому поводу появилась информация, что размер пособия по уходу за ребенком составит 55 тысяч рублей в месяц. Генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский в беседе с агентством «Прайм» объяснил, откуда взялась эта цифра и на какую сумму действительно могут рассчитывать россияне.

По словам эксперта, 55 208 рублей — это средняя заработная плата по России, однако выплаты по больничному будут рассчитываться не из среднего показателя по стране, а индивидуально, исходя из размера средней заработной платы конкретного работника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 июля в России появятся новые пособия для малоимущих семей и беременных женщин.

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