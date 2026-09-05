Дала себе день на болезнь: Ольга Бузова сообщила о проблемах со здоровьем

Певица Бузова выпала из графика репетиций из-за высокой температуры и кашля

По словам исполнительницы, первые симптомы появились еще накануне, однако она надеялась, что быстро поправится. Но утром Бузова проснулась с повышенной температурой, насморком и кашлем.

«Симптомы появились еще вчера во время пересадки. Перед сном все выпила, думала, пронесет… Проснулась с температурой, насморком и кашлем. У меня репетиции были с утра до ночи, но я решила отлежаться, чтобы не было осложнений… Каким-то образом нужно за день переболеть», — поделилась звезда и добавила, что сразу начала принимать антибиотики.

Накануне Бузова признавалась, что вопросы о здоровье стали ее утомлять. Из-за травмы ноги журналисты регулярно интересовались ее состоянием, а сама артистка устала рассказывать об ограничениях и заявляла, что больше не хочет «ныть». Однако о температуре и кашле певица все же решила рассказать подписчикам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова восстанавливается после травмы колена, полученной 12 июня. Артистка отмечала, что ей могут понадобиться косметические процедуры или даже пластическая операция, поскольку шрамы после падения заметны. Исправить их, по словам певицы, можно будет только через год, когда пройдет физическая боль.

Бузова также говорила, что из-за травмы потеряла целое лето, была лишена спорта, но не нашла повода для отчаяния. Сейчас она участвует в качестве члена жюри проекта «Хочу на ТНТ» и носит компрессионную повязку. Фанаты предполагают, что рана могла не успеть полностью зажить из-за плотного графика артистки и раннего возвращения к работе.

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