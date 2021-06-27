«Агенты 007 уже не те»: Захарова высмеяла план провокации с эсминцем Defender

В ситуации с проходом эсминца Defender у берегов Крыма Лондон продемонстрировал всему миру «очередную провокацию и порцию вранья», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так она прокомментировала публикацию компанией ВВС секретных документов Минобороны Великобритании об эсминце Defender, которые якобы были найдены на улице случайным прохожим.

Согласно обнародованным документам, проход военного судна вблизи крымских берегов должен был продемонстрировать, что Лондон поддерживает Киев и не боится использовать воды, которые считает украинскими.

Уточняется, что провокация получила название «Операция Дитроит» и предполагала два варианта прохода эсминца из Одессы в Батуми. В соответствии с одним — более безопасным — корабль должен был пройти вдали от Крыма во избежание конфронтации. Второй предполагал проход эсминца в непосредственной близости от крымского побережья и даже предусматривал ответ на возможные действия российского флота и авиации. Именно этот вариант выбрали британские военные, решив, что обход полуострова в Москве посчитают трусостью и слабостью Лондона.

Как утверждает ВВС, папку с секретными документами по «Операции Дитроит» якобы нашел случайный прохожий на остановке общественного транспорта в графстве Кент и отдал ее журналистам. Принадлежала папка высокопоставленному чиновнику оборонного ведомства. В самом военном ведомстве, как сообщает URA.RU утерю документов признали и сообщили о начале служебного расследования.

Историю с секретными документами об эсминце Defender с традиционной иронией и сарказмом прокомментировала Мария Захарова.

«Не знаю, что точно хотелось продемонстрировать Лондону, но на деле он продемонстрировал всему миру очередную провокацию и порцию вранья для прикрытия этой провокации. Делается это не в первый раз, и делается это с каждым разом все более грубо и провально. Видимо, агенты 007 уже не те. Мне кажется, это повод для британского парламента задаться вопросом: зачем нужны так называемые русские хакеры, если есть британские автобусные обстановки?» — заявила представитель МИД РФ в комментарии 5-tv.ru.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, эсминец ВМС Британии Defender пересек границу России и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент в Крыму. Корабль российской береговой охраны после проигнорированного предупреждения произвел предупредительные выстрелы, а поднявшийся в воздух Су-24 — «предупредительное бомбометание» по курсу движения британских военных.