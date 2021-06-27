Пожары и взрывы по всей планете: астролог предсказала «жаркий» июль

Июль 2021 года будет по-настоящему жарким во многих отношениях, и виной тому — активный Марс, говорит астролог Алена Никольская.

«Мы увидим, как по всей планете прокатится волна пожаров, а где-то даже взрывов», — прогнозирует она.

Особенно, по ее словам, велик риск пожаров в первой половине — до 15 июля, а затем в третьей декаде месяца.

Также Никольская рекомендует в течение июля держаться подальше от людей с нестабильной психикой, которые из-за своей чрезмерной эмоциональности в период активного Марса могут сделать нечто такое, что отразится на «огромном количестве других людей».

В то же время до 15 июля есть возможность существенно изменить свою личную жизнь. Особенно подходящим в этом отношении будет период с 1 по 8 июля, а также 10 и 12 июля.

«Дело в том, что 4 июля Меркурий будет на максимальном удалении от солнца, 11 июля он перейдет в знак Рака, а, начиная с 8 и по 15 июля две планеты, которые отвечают за мужское и женское начало — Венера и Марс будут идти на соединение. В десятых числах они соединятся, и это даст возможность существенно поменять отношения с любимым человеком», — поясняет Никольская.

Если же не прислушиваться к звездам, то, наоборот, есть вероятность поругаться с любимым человеком, после чего сложно будет найти точки соприкосновения, предупреждает астролог.

В конце месяца возможны разные «непредсказуемости», поэтому рекомендуется быть внимательным ко всему, что связано с поездками и путешествиями.

«И берегите себя: Нептун, который отвечает за инфекционные заболевания, находится в ретроградном движении, а это значит, что нужно себя поберечь, чтобы ни в коем случае не заболеть», — подытожила астролог.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Алена Никольская предсказала, что неделя с 28 июня по 3 июля 2021 года будет полна сюрпризов, как приятных, так и не очень.