Нежная Венера и Сатурн-разрушитель: Астропрогноз на неделю с 28 июня по 4 июля

Неделя с 28 июня по 3 июля 2021 года будет полна сюрпризов, как приятных, так и не очень. Главный совет астролога Алены Никольской на ближайшие дни будет такой — держите ухо востро! Помимо радости от романтического привкуса в воздухе существуют серьезные риски в виде денежных потерь или травм.

«Во-первых, богиня любви Венера поменяет знак. Из нежного, домашнего знака Рака она перейдет в знак Льва. И тут она просто распушит свои красивые перышки и будет покорять всех и вся. Если у вас Венера находится в огненном знаке — Овен, Лев и Стрелец — то и карты в руки! А если вы еще и по знаку огненная красавица или красавец, то сейчас вы будете покорять сердца и усы всех окружающих», — обещала Никольская.

Как отметила астролог, Венера в таком положении также будет толкать представителей всех знаков зодиака на неразумные траты в течение всей недели. Желание сделать купеческий жест и выбросить деньги на ветер будет непреодолимым. Если есть, что тратить — пожалуйста! Если же решите гулять на последнее, впереди может ждать голодный период безденежья! Считайте средства и думайте о будущем.

«И еще один аспект, который очень важен на протяжении всех ближайших дней — он будет длиться до 6 июля включительно. На небе будет так называемая конфигурация, говоря языком астрономии и астрологии, „Большой крест“. Он расположен по следующим знакам: Посейдон, это планета трансурановая, находится сейчас в Скорпионе, Уран и Сатурн в Водолее», — говорит эксперт.

Посейдон как властитель моря будет властвовать в своей стихии. В южных регионах мира могут пройти затяжные ливни, тайфуны. Северные края наоборот, рискуют воспламениться. Уран также способен принести природные катаклизмы вплоть до тектонических сдвигов. Алена Никольская советует в ближайшие дни не отправляться в дальние путешествия и не провоцировать непредсказуемые силы Земли.

«Следующая планета Сатурн, которая будет в Водолее, добавляет огня и отвечает за воздушные стихии. Природа может существенно заявить о себе, и это будет касаться не только первых десяти дней июля, но и всего месяца в целом. Постарайтесь держаться подальше от разных развлекательных центров, за детьми следите, просто не спускайте глаз. Весь июль дети могут вам выдавать сложности и неприятности», — добавила астролог.

Алена Никольская настоятельно посоветовала контролировать состояние сердечно-сосудистой систему, не устраивать ей опасных перегрузок. Также полезно будет уделить время здоровью костей — поберегите их от травм. Особого внимания потребуют родные и близкие люди старшего поколения. Навещайте их чаще, справляйтесь о состоянии, проводите время вместе. То же касается молодых друзей и членов семьи, которые чувствуют себя в последнее время не очень хорошо.

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