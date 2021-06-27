Почему родившей больше года назад Брухуновой врачи не дают заниматься спортом?

Татьяне Брухуновой врачи после родов не разрешают заниматься физическими упражнениями, хотя ребенка она родила еще в марте прошлого года. Супруга юмориста Евгения Петросяна призналась подписчикам в Instagram, что ей нельзя качать пресс и даже пилатес ей «не вернули». Впрочем, она признается, что и сама далека от спорта.

«Спорт не люблю и не занимаюсь им. У меня удалены вены на ногах. После такой операции о спорте лучше даже не думать. Мой максимум — пилатес», — написала Брухунова.

Instagram @bruhunova

Пользователи соцсети крайне удивились тому, что сыну Брухуновой и Петросяна скоро исполнится полтора года, а женщине до сих пор запрещают занятия физкультурой.

Акушер-гинеколог Дарья Бурмакина в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru подчеркнула, что для женщин в послеродовой период физическая нагрузка, напротив, необходима, так как она улучшает сон и уменьшает риски послеродовой депрессии, а уж если она развилась, то уменьшает ее выраженность.

При этом, отмечает эксперт, первые физические нагрузки можно начинать уже спустя день или два после родов — это могут быть, например, легкие упражнения на мышцы пресса в положении лежа.

«В идеале в послеродовый период нагрузки должны быть умеренными. Это 150 минут в день аэробных нагрузок, ходьбы. Можно это время разделить на пять дней в неделю и делать по 30 минут каких-то легких упражнений. Что касается более тяжелых нагрузок, например, пилатеса, то максимум, на который мы можем их отсрочить для женщины, — это где-то полгода после родов. При нормальных родах — около трех месяцев», — сказала Бурмакина.

Она добавила, что даже при самых тяжелых родах с большой кровопотерей через год женщинам точно разрешают любые физические нагрузки.

Что касается запретов родившим женщинам заниматься физкультурой, то речь в таких случаях нередко идет об обычной врачебной некомпетентности, считает специалист.

«Чаще всего у таких рекомендаций врачей одно объяснение — некомпетентность. Иначе как можно объяснить назначение неработающих препаратов или рассказы о том, что вакцина — это ужасное зло, исходящие от самих врачей?» — говорит Бурмакина.

Как ранее писал 5-tv.ru, 30-летняя Татьяна Брухунова пожаловалась на эмоциональное выгорание и физическую усталость, преследующие ее круглосуточно. Справиться с этим состоянием ей помог только отдых на Мальдивах в компании супруга Евгения Петросяна.