Илья Прусикин из Little Big оторвал себе усы во время концерта

Фронтмен популярной рейв-группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) шокировал поклонников экстремальной выходкой во время концерта. Исполняя одну из песен, он вдруг взял себя за усы и резко дернул, после чего бросил оторванную растительность в толпу зрителей возле сцены.

Впоследствии выяснилось, что это был спланированный номер: артист заранее сбрил свои настоящие усы, а на сцене оторвал бутафорские. Оказалось, что Ильич просто решил сменить имидж, о чем «проинформировал» поклонников таким необычным способом. Позднее на своей странице в Instagram он опубликовал фото, где предстал без усов и поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет.

«Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без?» — подписал снимок Прусикин.

Instagram @iliyaprusikin

Мнения поклонников исполнителя разделились. Одни шутят, что не узнают его без усов, другие отмечают, что он стал выглядеть моложе, третьи советуют сменить еще и прическу.

«Ты кто? Где Ильич?»;

«Постригись нормально еще»;

«Кто на фото? Я не узнал вообще»;

«Без усов прямо огонь»;

«Я отписываюсь»;

«Зачем Володька усы сбрил?» — соревнуются в остроумии подписчики.

Как ранее писал 5-tv.ru, Илья Прусикин из Little Big в стрингах и с веником показал, как отдыхает в бане с мужиками.