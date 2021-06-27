Илья Прусикин из Little Big оторвал себе усы во время концерта
Поклонники были шокированы и впечатлены выходкой звезды петербургской панк-рэйв группы.
Фото, видео: Михаил Терещенко/ТАСС, Instagram @cherryydash
Фронтмен популярной рейв-группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) шокировал поклонников экстремальной выходкой во время концерта. Исполняя одну из песен, он вдруг взял себя за усы и резко дернул, после чего бросил оторванную растительность в толпу зрителей возле сцены.
Впоследствии выяснилось, что это был спланированный номер: артист заранее сбрил свои настоящие усы, а на сцене оторвал бутафорские. Оказалось, что Ильич просто решил сменить имидж, о чем «проинформировал» поклонников таким необычным способом. Позднее на своей странице в Instagram он опубликовал фото, где предстал без усов и поинтересовался у подписчиков, как ему больше идет.
«Когда сильно скучаешь по усам… Как лучше, с усами или без?» — подписал снимок Прусикин.
Мнения поклонников исполнителя разделились. Одни шутят, что не узнают его без усов, другие отмечают, что он стал выглядеть моложе, третьи советуют сменить еще и прическу.
«Ты кто? Где Ильич?»;
«Постригись нормально еще»;
«Кто на фото? Я не узнал вообще»;
«Без усов прямо огонь»;
«Я отписываюсь»;
«Зачем Володька усы сбрил?» — соревнуются в остроумии подписчики.
Как ранее писал 5-tv.ru, Илья Прусикин из Little Big в стрингах и с веником показал, как отдыхает в бане с мужиками.
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