Начался Петров пост: что можно и нельзя делать с 28 июня по 12 июля

Петров пост, который раньше называли постом Пятидесятницы, в 2021 году начинается 28 июня во всем православном мире. О том, сколько он продлится, что можно и что нельзя есть и делать в это время, рассказывает 5-tv.ru.

История возникновения

История установление Петрова поста не ясна и по сей день. Считается, что он берет свое начало в первые века христианства. Впервые о нем упоминает раннехристианский автор III века святой Ипполит Римский. Традиция утвердилась после того, как в IV веке в Константинополе и Риме построили храмы в честь апостолов Петра и Павла. Согласно преданию, апостолы были казнены в один день, поэтому христиане их чтят вместе. Петров день связывают перенесением мощей апостолов, которое состоялось в Риме 29 июня 258 года (12 июля по юлианскому календарю).

Даты поста

Петров пост может длиться от восьми до 42 дней. Начало Петрова поста зависит от «плавающей» даты празднования Пасхи — на 57-й день после нее. В этом году он начинается 28 июня. Заканчивается он всегда 12 июля. Соответственно в этом году он будет идти две недели.

Традиции и питание

Миряне это время должны помнить о необходимости воздержания, главным образом, духовном. Священники советуют верующим чаще участвовать в богослужениях и посещать храм. Что касается пищевых ограничений, то, по сравнению с Великим постом, Петров не такой строгий. Во время него следует отказаться только от мясной и молочной пищи. Разрешены фрукты и овощи, в субботу, воскресенье и в престольные праздники храмов — вино, а по средам и пятницам рыбу лучше заменять на морепродукты.

Что нельзя делать в Петров пост

Несмотря на церковное происхождение, Петров пост оброс различными приметами. В этот период нежелательно стричься, иначе волосы поредеют. Также не рекомендуется давать деньги в долг, из-за этого человек сам может оказаться в долгах. Не следует заниматься рукоделием, так как можно «зашить» свое счастье и благополучие.

Священники предостерегают верующих от наложения на себя дополнительных ограничений. Не стоит настраивать себя в Петров пост, так же как и на Великий. Что касается свадеб, то венчание в это время не проводится. Однако можно заключить брак в ЗАГСе, при этом воздерживаясь от массовых гуляний и застолий.

Приметы

Считается, что дождь в первый день поста — к хорошему урожаю. Три дождя за один день — год обещает быть богатым на радостные события. А если кукушка, перестала подавать голос за неделю до поста, то это сулит позднюю теплую зиму.

Библейский сюжет

Апостол Петр считается первым учеником Иисуса Христа. Его считают создателем христианской церкви и первым Папой Римским. Он принял мученическую смерть в 67 году нашей эры при императоре Нероне. Накануне гибели он бежал из Рима, но по дороге узрел явление Спасителя. Вдохновленный видением он вернулся в столицу империи и был схвачен, а затем казнен. По преданию Петра распяли вниз головой по его просьбе, так как он не хотел соперничать с Христом в смерти.

Апостол Павел был римским язычником и ненавистником христиан, однако, лицезрев воскресшего Христа, стал епископом и понес слово божие в Малую Азию и на Балканы. По легенде, Павлу отсекли голову в день казни Петра.

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