Маленькие собственники: права детей и взрослых в сделках с недвижимостью

Несовершеннолетние россияне вправе иметь жилье в собственности наравне со взрослыми. Они могут пользоваться и распоряжаться недвижимостью согласно закону. Но нужно учитывать, что в зависимости от возраста ребенка существуют определенные особенности реализации его прав. Об этом 5-tv.ru рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

Кто может совершать сделки от лица юного собственника квартиры или дома?

«В соответствии с законодательством РФ представителями ребенка являются его родители или усыновители. Если их нет, то законными представителями являются опекуны. А для детей от 14 до 18 лет — попечители», — объяснил Сергей Жорин.

Причем назначением опекунов и попечителей, по словам эксперта, занимаются органы опеки.

Кто и как может продать квартиру, собственником, или сособственником, которой является несовершеннолетний?

«При продаже квартиры, интересы ребенка представляют его родители, усыновители, либо законные представители», — рассказал адвокат.

Если юный собственник еще не достиг 14-летнего возраста, они же подписывают за него документы. Те владельцы недвижимости, которым уже есть 14-ть — самостоятельно подписывают договор, подают заявление о государственной регистрации прав и документы на регистрацию.

«Важным этапом, при продаже недвижимости, принадлежащей ребенку, является заключение органов опеки и попечительства. Которые принимают положительное решение лишь в том случае, когда жилищные условия ребенка при продаже квартиры не ухудшаются», — отметил Жорин.

Однако здесь может возникнуть сложность: законодательство не устанавливает, по каким критериям органы опеки и попечительства должны понимать, что жилищные условия ребенка не ухудшились.

Какие документы потребуются?

Помимо заявления, паспорта, либо свидетельства о рождении, выписки из Единого государственного реестра недвижимости непосредственно перед подписанием договора, а также самого договора купли-продажи, который, кстати, должен быть нотариально удостоверен, потребуются: документ, подтверждающий полномочия законных представителей, решение органа опеки и попечительства либо суда о признании несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, письменное согласие законных представителей на совершение сделки, разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение законными представителями имуществом детей, которым еще нет четырнадцати лет, и разрешение органа опеки и попечительства на дачу законными представителями согласия несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет на распоряжение имуществом.

Наиболее удобным способом, по словам Сергея Жорина, является подача собранного пакета документов через МФЦ, включая госпошлину. Спустя девять рабочих произойдет государственный учет и государственная регистрация права.

Как купить и оформить квартиру, используя материнский капитал?

«Приобрести квартиру с использованием материнского капитала можно в любое время после того, когда пройдут три года со дня рождения или усыновления ребенка», — пояснил адвокат.

Как добавил Сергей Жорин, для того, чтобы использовать материнский капитал при приобретении недвижимости, необходимо в самом договоре о покупке квартиры обязательно указать, что квартира покупается с использованием материнского капитала. В договор также вписываются банковские реквизиты получателя. Затем сделку необходимо зарегистрировать в Росреестре через МФЦ.

Зачастую у молодых семей возникает вопрос: можно ли погасить ипотечный кредит при помощи материнского капитала? Ответ: да. Для этого вместе с пакетом документов в Пенсионный фонд нужно предоставить копию ипотечного договора. В случае погашения ипотечного кредита не нужно дожидаться трехлетия ребенка. Кроме того, родители должны оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств маткапитала, в общую собственность — свою и всех своих детей — с определением размера долей по соглашению.

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