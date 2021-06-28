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«Перемошенничали»: Петросян высказался о британском эсминце и НАТО

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Анна Васильева
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Юморист предложил Западу задуматься, «послушав старика Петросяна».

«Перемошенничали»: Петросян высказался о британском эсминце и НАТО

Фото: Instagram @petrosyanevgeny

Евгений Петросян на своей странице в Instagram высказался о политике и отношениях между Россией и странами НАТО. Юморист отметил, что он очень переживал, когда британский эсминец Defender оказался в водах Черного моря.

«Я, как и все россияне, очень переживал и нервничал по поводу острого и опасного момента с английским кораблем, который рисковал сыграть роль Франца Фердинанда, убитого в Сараево, из-за которого началась Первая мировая война. Слава Богу, наши военные сработали профессионально и, как было сказано, филигранно. А Запад, как нам всем кажется, заврался и перемошенничал по отношению к самому себе», — написал Петросян.

Он напомнил своим подписчикам слова Шекспира о том, что «шутка порой является предсказанием» и прикрепил к посту отрывок одного из своих старых выступлений, в котором прочел фрагмент монолога «Академик», написанного Юрием Софиным.

«Кажется, это тот самый случай (то есть иллюстрация мысли Шекспира), особенно финал с Нидерландами. Не пора ли Западу задуматься, послушав старика Петросяна? Да-да, пусть послушают, потому что, как видно, Запад не помнит историю, пытаясь ее тоже перемошенничать», — подытожил юморист.

 
 
 
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Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Эсминец ВМС Британии Defender пересек границу России и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент в Крыму. Корабль российской береговой охраны после проигнорированного предупреждения произвел предупредительные выстрелы, а поднявшийся в воздух Су-24 — «предупредительное бомбометание» по курсу движения британских военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова высмеяла план провокации с эсминцем Defender.

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