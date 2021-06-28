Движение по части московского метро закрыто из-за подтопления станции

Потоки воды из-за начавшегося в Москве аномального «суперливня» устремились в подземные коммуникации города. Временно остановлено движение поездов столичного метрополитена на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская». Причина — подтопление одной из станций и вестибюля. Об этом сообщает Дептранс.

Также встал транпорт на Беломорской улице из-за затопления тоннеля. Заливает здания и торговые центры. В одном из районов столицы на проезжую часть рухнул башенный кран. В разных районах города сообщается о срыве крыш со зданий.