Алые паруса — 2021: как это было

Движение по части московского метро закрыто из-за подтопления станции

|
Светлана Шевченко
1 553

Накрывший Москву аномальный «суперливень» уже нарушил транспортную стабильность в столице.

Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; Instagram @newmskru; t.me @yapnews; 5-tv.ru

Потоки воды из-за начавшегося в Москве аномального «суперливня» устремились в подземные коммуникации города. Временно остановлено движение поездов столичного метрополитена на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская». Причина — подтопление одной из станций и вестибюля. Об этом сообщает Дептранс.

Также встал транпорт на Беломорской улице из-за затопления тоннеля. Заливает здания и торговые центры. В одном из районов столицы на проезжую часть рухнул башенный кран. В разных районах города сообщается о срыве крыш со зданий.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.18
0.01 86.17
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:54
Власти Москвы назвали стоимость вакцинации для трудовых мигрантов
15:52
Врач назвал простой и быстрый способ снять усталость глаз
15:38
Крышу снесло: в Москве из-за непогоды обрушилось здание — видео
15:22
«Мы бедствуем»: Максакова раскрыла подробности суда с дочерью за квартиру
15:09
Разлука длилась недолго: Карди Би объявила о второй беременности
14:56
Стала известна причина смерти руководителя группы «Доктор Ватсон»

Сейчас читают

Одинокие странники: какие знаки зодиака не нуждаются в любви?
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Попариться и не помереть: насколько опасно ходить в баню в жару?
Неподвластны старости: какие знаки зодиака с годами расцветают?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака