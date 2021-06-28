Движение по части московского метро закрыто из-за подтопления станции
Накрывший Москву аномальный «суперливень» уже нарушил транспортную стабильность в столице.
Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов; Instagram @newmskru; t.me @yapnews; 5-tv.ru
Потоки воды из-за начавшегося в Москве аномального «суперливня» устремились в подземные коммуникации города. Временно остановлено движение поездов столичного метрополитена на участке «Теплый стан» — «Новоясеневская». Причина — подтопление одной из станций и вестибюля. Об этом сообщает Дептранс.
Также встал транпорт на Беломорской улице из-за затопления тоннеля. Заливает здания и торговые центры. В одном из районов столицы на проезжую часть рухнул башенный кран. В разных районах города сообщается о срыве крыш со зданий.
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