Алые паруса — 2021: как это было

Веру Алентову госпитализировали вскоре после обнаружения коронавируса у ее мужа

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Игорь Рязов
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О диагностировании СОVID-19 у оскароносного режиссера Владимира Меньшова стало известно несколько дней назад. Теперь результат теста в больнице ждет его жена.

Веру Алентову госпитализировали вскоре после обнаружения коронавируса у ее мужа

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народная артистка РФ Вера Алентова попала в одну из больниц Москвы. 79-летней артистке сделали тест на коронавирус. Теперь она ждет результат.

В каком состоянии находится Вера Алентова, не сообщается. Пока известно только, что врачи приняли решение о ее госпитализации.

Вера Алентова — советская и российская актриса. В 1981 году она получила государственную премию СССР, а 1992-м — была удостоена звания народной артистки РФ. Зрители обычно вспоминают ее по роли Катерины в фильме «Москва слезам не верит». Также Алентова играла в картинах «Ширли-мырли» и «Зависть богов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что COVID-19 заразился Владимир Меньшов — оскароносный режиссер и муж Веры Алентовой. Заслуженному деятелю искусств 81 год и он находится в зоне риска.

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