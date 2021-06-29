🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Добрые, замечательные Раки, всех спасти невозможно, у вас всего две руки и одно ранимое сердце! Ваши гуманистические устремления очень похвальны, и важно, что они совершенно искренни, но жизненные силы могут исчерпаться. Просто сбавьте обороты, оставьте немного времени для себя и близких, которым вас так не хватает. Найдите способ восстановить силы, не корите себя за отдых как бесцельное времяпрепровождение. Покой нужен каждому хотя бы иногда. Он восполняет ресурсы для новых подвигов.

На личном фронте дела обстоят не очень хорошо, Близнецы. Вы можете оказаться в тупиковой ситуации, не имея возможности двигаться вперед. Делайте следующий шаг осторожно, иначе все, что вы скажете или сделаете, могут применить против вас. Хорошо то, что конфликтная ситуация может помочь вам понять, что некоторые отношения безнадежны — их невозможно исцелить или исправить. Соберите волю в кулак и разорвите токсичные связи, вы давно чувствуете, что пришло время. Помните, нет ничего постыдного в том, чтобы заботиться о собственном благополучии.

Есть вещи, которые мы делаем за деньги , а есть вещи, которые мы делаем из любви. Когда мы концентрируемся исключительно на первом, душа чувствует себя разочарованной. Немного напоминает нынешний этап вашей жизни, правда, Тельцы? Карьерные гонки губят личную жизнь, а хочется быть счастливыми во всех аспектах жизни, правда? Пришло время поразмышлять над своими ценностями и найти баланс, при котором не придется терпеть лишения. Все в ваших руках, сделайте правильный выбор, прислушавшись к своему сердцу.

Для достижения всех поставленных вами целей нет волшебного заклинания или действенного рецепта. Придется подбираться к своему счастью постепенно, пройдя череду ошибок и разочарований. Вы крайне амбициозны и смелы в своих желаниях, так что будьте готовы пролить пот, кровь и слезы, прежде чем получите вожделенное. Нет, дорогие Овны, это не угрозы и не сигнал изменить планы, а лишь предупреждение. Верно настроившись на грядущую работу, вы получите все, о чем мечтали. В бой!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июня, когда убывающая Луна перешла в знак Рыбы, звезды благоволят людям искусства — поэтам, музыкантам, художникам и артистам. В этот день стоит задуматься о расширении профессиональных возможностей, получении нового или дополнительного образования, развития не только в работе, но и в личностных качествах. Отличное время, чтобы нарисовать новую, улучшенную версию себя и приступить к ее воплощению в жизнь. За чрезмерную гордыню сегодня судьба может жестоко наказать. Сегодня также стоит опасаться конфликтов, особенно стычек с пьяными людьми и лжецами.

♌ Лев

Когда мы впервые влюбляемся в кого-то, нас захватывают и покоряют положительные стороны его личности. Но что происходит, когда по прошествии времени человек показывает себя и с худшей стороны? Продолжаете ли вы любить партнера таким, какой он есть, или, разочаровавшись, отправляетесь на поиски нового? Проанализируйте свои отношения с бывшими избранниками — может, однажды вы все же поспешили? Ведь недостатки есть и у вас, верно? Используйте ценный опыт для нынешнего романа. Если одиноки сейчас — подумайте об ошибках, которые не хотите совершить в будущем.

Космический совет: научитесь любить партнера таким, какой он есть.

♍ Дева

Девам звезды сегодня рекомендуют вспомнить, что делает их по-настоящему счастливыми. Подумайте о том, что заставляет душу петь, а улыбку — не сходить с лица. Это могут быть моменты с любимым человеком, достижения в профессии и творчестве или дни, посвященные собственным нуждам, качественному отдыху. Пора вернуть в жизнь ощущение легкости и блаженства. Только вы можете это сделать. Утвердите в своем сознании стремление к счастью, поверьте в него всем сердцем — и Вселенная не останется в долгу.

Космический совет: Вселенная подарит вам счастье, если вы поверите в него.

♎ Весы

Говорят, жизнь полна сюрпризов, и вы скоро увидите тому доказательства. Что-то (или кто-то) невероятно романтичное и красивое неожиданно появится в вашей жизни. Вы будете настолько очарованы, что позабудете о ремнях безопасности в прямом и переносном смыслах. Предаваться нежности и любовным безумствам никто не запрещает, но старайтесь сохранять свой ум холодным. Не дайте сбить себя с толку и постарайтесь распознать легковесный роман без будущего. Чтобы не было слишком больно, когда флер развеется.

Космический совет: вас ждет романтическая встреча, от которой можно потерять голову.

♏ Скорпион

Вода в реке вашей жизни стала слишком мутной, Скорпионы. С бурлящими потоками вы уже не справляетесь, признайтесь. Пора что-то с этим делать! Пусть сразу несколько процессов вышли из-под вашего контроля, но пускать все на самотек категорически нельзя. Остановитесь ненадолго и тщательно обдумайте происходящее. Определите самые острые вопросы, потом второстепенные. Действуйте поэтапно, планомерно, но упорно. Потерь в этой кутерьме не избежать, но. Приложив усилия, вы снова вернете своей судьбе свежесть и прозрачность.

Космический совет: решайте свалившиеся на вас проблемы по очереди, но пускайте все на самотек!

♐ Стрелец

Пришло время проанализировать свои методы решения проблем: сколько раз вы откладывали будильник в недавнем прошлом и что, по вашему мнению, является причиной вашего угасающего энтузиазма? Почему наладить личные и профессиональные отношения и процессы никак не получается? Просто вы пытаетесь обойтись без потерь, а это порой просто невозможно, как невозможно и постоянно убегать от дискомфорта. Небольшая встряска вам не повредит. Заведите неудобный разговор, возьмитесь за новый проект, создайте себе трудности! Задавшись целью сделать жизнь интересной и понятной, вы придете к более радостному и плодотворному существованию!

Космический совет: пора выйти из зоны комфорта и приступить к решению своих проблем.

♑ Козерог

Отпускать большинство Козерогов не умеют. Годы требуются представителям этого знака на то, чтобы научиться отделять зерна от плевел. Вселенная настоятельно рекомендует вам поспешить с освоением этого мастерства — оно невероятно полезное. Кроме шуток, вы слишком часто тратите время на попытки реанимировать мертвые отношения и решение нерешаемых задач. Учитесь принимать свое поражение с тем же достоинством, что и победы. В жизни есть непробиваемые стены, и с этим нужно просто смириться. Утрите слезы, Козероги, и двигайтесь дальше!

Космический совет: учитесь принимать поражения с радостью в сердце и верой в будущее.

♒ Водолей

Если бы у вас был шанс получить желаемое, это бы уже произошло, Водолеи. Вы так настырны, что борьба за цель порой становится для вас важнее самой цели. Именно поэтому в результате наступает столь горькое разочарование. Иногда нужно быть, как самурай, у которого нет этой самой пресловутой цели, а есть только путь. Учитесь получать удовольствие от процесса жизни, а не от ее итогов — вы же помните, что он для всех одинаков? Наслаждайтесь маленькими моментами, привнесите радость в каждое незначительное действие, цените все подаренные вам улыбки и добрые жесты. Если постараетесь и сможете это — наполните свое существование смыслом и станете счастливыми.

Космический совет: научитесь жить не целью, а процессом, и раскроете секрет счастья!

♊ Рыбы

Вы тратите так много времени и сил, пытаясь придерживаться правил и оправдывая чьи-то ожидания, что порой перестаете понимать, зачем вообще просыпаетесь по утрам. Быть опорой для коллег и близких — не грех, но всему нужно знать меру. Если бросите работу, на которую устроил папа, потому что она «перспективная», сможете наконец найти собственный профессиональный путь. Каждая маленькая победа приносит счастье, если выбор сделал ты сам, правда? Дайте себе уже немного свободы, и увидите, как это затягивает!

Космический совет: вы рождены не для того, чтобы соответствовать чужим ожиданиям.

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