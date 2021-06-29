Женщинами каких знаков зодиака мужчины никогда не смогут управлять?

Выстраивать отношения не так просто, как может показаться. Конфетно-букетный период рано или поздно проходит, и партнеры остаются наедине со своими реальными привычками. Кого-то это может очень сильно разочаровать!

Чтобы роман не закончился преждевременно, психологи советуют не строить из себя кого бы то ни было, а сразу раскрывать все «козыри». Астрологи вторят экспертам и настоятельно рекомендуют также хоть иногда заглядывать в натальные карты своих партнеров — зодиакальные характеристики откроют глаза на многие вещи.

Сегодня расскажем о пяти знаках, под которыми рождаются самые властные и свободолюбивые дамы.

Женщина-Овен — упрямая персона. Она всегда добивается поставленных целей и редко интересуется мнением со стороны. Конечно, из уважения к партнеру, она может выслушать небольшую лекцию, но ожидать, что она откажется от планов, совершенно напрасно. Сколько бы не критиковали женщину-Овна, она всегда будет двигаться вперед с гордо поднятой головой. Хотите идти рука об руку? Учитесь смирению.

Женщина-Телец по своей натуре — нежный, добрый и заботливый человек. Ради дорогих людей она может совершить крайне безрассудные поступки. Вот только манипулировать ею не получится. Эта дама привыкла держать все и всех под контролем. Если что-то идет не так — случится ураган. Идеальный партнер для нее — скромный и галантный мужчина.

Женщина-Близнецы — тяжелая персона. При всей кажущейся простоте и смиренности, она, пожалуй, самая чувствительная и эмоциональная представительница зодиакального круга. В отношениях эта дама всегда будет лидером. Спорить с ней бесполезно. Как говорится, «себе дороже».

Женщина-Стрелец больше всего на свете ценит свободу. Она обязательно оценит заботу со стороны партнера, будет максимально доброжелательна и даже покажется самой лучшей женой на свете. Но поверьте: как только ей начнут указывать, что делать, бурный роман прекратит свое существование. Увы, таков характер, пишет Femmie.ru.

Женщина-Козерог — истинный консерватор. Она удивительно сдержана и сосредоточена на главных целях в жизни. Эта особа идеально подходит для семейной жизни — уют и стабильность обеспечены. Вот только ее личные границы домочадцы обязаны соблюдать. В противном случае Козерог потерпит-потерпит и начнет паковать чемоданы.

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