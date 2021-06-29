Алые паруса — 2021: как это было

«Напиток — это соус»: солдаты НАТО высмеяли паек Украины на учениях Sea Breeze

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Егор Измалкин
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Британский военнослужащий показал, чем его кормят в столовой в Незалежной.

«Напиток — это соус»: солдаты НАТО высмеяли паек Украины на учениях Sea Breeze

Фото: www.globallookpress / I-Images

Паек, который предлагает Украина на военных учениях Sea Breeze, оказался весьма скудным. Военнослужащий из Британии, который участвует в них, рассказал о меню и посмеялся над завтраком, пишут «Народные новости».

«У нас есть прекрасный выбор того же напитка, который мы пили последние три приема пищи, а также немного гречки и сосиска с нарезанным огурцом и двумя ломтиками помидора. Без соусов. Ням-ням», — рассказал солдат на своей странице в Instagram и приложил фотодоказательство.

 
 
 
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Публикация от Джонни Johnny (@cossackgundi)

У подписчиков бойца такое гостеприимство вызвало смех. Некоторые даже предложили помочь ему с провизией.

«Если ты оплатишь почтовые расходы, я отправлю тебе соус, братан!»

«Напиток — это соус!»

«Они хоть огурцы посолили?»

«Даже без сала?»

«Зато все натурально! И никакого ГМО, но это не точно…», — пошутили в комментариях.

Стартовавшие учения Sea Breeze предполагают участие 32 кораблей из 32 стран, в том числе участниц НАТО. Церемония открытия состоялась в порту Одессы 28 июня. Окончание маневров намечено на 10 июля. В них планируется задействовать порядка пяти тысяч военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны Украины разрешило кормить своих военных просроченной едой.

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