«Напиток — это соус»: солдаты НАТО высмеяли паек Украины на учениях Sea Breeze
Британский военнослужащий показал, чем его кормят в столовой в Незалежной.
Фото: www.globallookpress / I-Images
Паек, который предлагает Украина на военных учениях Sea Breeze, оказался весьма скудным. Военнослужащий из Британии, который участвует в них, рассказал о меню и посмеялся над завтраком, пишут «Народные новости».
«У нас есть прекрасный выбор того же напитка, который мы пили последние три приема пищи, а также немного гречки и сосиска с нарезанным огурцом и двумя ломтиками помидора. Без соусов. Ням-ням», — рассказал солдат на своей странице в Instagram и приложил фотодоказательство.
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У подписчиков бойца такое гостеприимство вызвало смех. Некоторые даже предложили помочь ему с провизией.
«Если ты оплатишь почтовые расходы, я отправлю тебе соус, братан!»
«Напиток — это соус!»
«Они хоть огурцы посолили?»
«Даже без сала?»
«Зато все натурально! И никакого ГМО, но это не точно…», — пошутили в комментариях.
Стартовавшие учения Sea Breeze предполагают участие 32 кораблей из 32 стран, в том числе участниц НАТО. Церемония открытия состоялась в порту Одессы 28 июня. Окончание маневров намечено на 10 июля. В них планируется задействовать порядка пяти тысяч военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны Украины разрешило кормить своих военных просроченной едой.
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