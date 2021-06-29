Курбан Омаров веселился с Лерой Фрост, пока Бородина подавала на развод

Курбан Омаров — супруг телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной — отдыхал вместе с экс-участницей скандальной телестройки Лерой Фрост в тот день, когда его жена подавала на развод. Об этом сама Фрост сообщила на своей странице в Instagram.

«Да, это правда! Бывают в жизни совпадения», — ответила светская львица на вопрос одного из подписчиков о том, отдыхала ли она на днях с Курбаном.

Поклонники также поинтересовались у Фрост, перестала ли она травить телеведущую. Девушка дала саркастичный ответ.

«Лежачего не бью. Мне никто, никогда и ничего запретить не может, запомните», — написала она.

Instagram @lerafrost

Как отмечает сайт Teleprogramma.pro, яркую брюнетку Леру Фрост давно подозревали в связи с супругом Ксении Бородиной. Общественность не один раз натыкалась на новости о том, что девушку замечали в компании Курбана Омарова. Несмотря на это, до сих пор не известно, что же на самом деле происходит между Курбаном и Лерой.

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