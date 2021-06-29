Пожилая пара и их правнучка утонули в выгребной яме в Подмосковье

В Московской области на территории одного из частных домов, расположенных в поселке Обухово Богородского округа, вечером 28 июня в выгребной яме нашли тела троих человек: 75-летнего мужчины, 65 летней женщины и их трехлетней правнучки.

Как сообщили правоохранители, когда хозяева дома вернулись с работы, их старшая внучка рассказала, что уже давно не видела младшую сестру, прабабушку и прадедушку. При осмотре территории, женщина нашла тела родителей и племянницы в колодце-септике в сарае.

«По данным следствия, погибшие пенсионеры приходились прабабушкой и прадедушкой трехлетней девочке. Предварительно установлено, что из-за резко увеличившегося уровня воды в выгребной яме кто-то из взрослых спустился в нее для устранения проблемы, остальные при оказании помощи также оказались в яме и не смогли спастись», — сообщили в СК.

Специалисты уже осмотрели место трагедии, опросили родственников погибших и назначили все необходимые экспертизы. Проводится доследственная проверка.

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