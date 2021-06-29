«Я грущу»: отдых Петросяна с женой на Мальдивах закончился слезами

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Мария Евстигнеева
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Татьяна Брухунова вместе с супругом-юмористом возвращаются в Россию.

«Я грущу»: отдых Петросяна с женой на Мальдивах закончился слезами

Фото: Instagram @petrosyanevgeny, @bruhunova

Юморист Евгений Петросян вместе с молодой супругой Татьяной Брухуновой провел двухнедельный отпуск на Мальдивах. Кадры с островов супруги публиковали в своих аккаунтах ежедневно, вовлекая своих подписчиков в Instagram в совместное путешествие. Красочные фотографии на фоне пальм, умопомрачительных закатов и океанских волн восхищали не только фолловеров, но и авторов снимков. О сильных впечатлениях, которые оставил отпуск, рассказала жена 75-летнего юмориста в день возвращения в Россию.

«Можно официально начинать грустить, мы сегодня улетаем. Я всегда грущу, когда приходится улетать оттуда, где мне было вау как хорошо, но ничего не поделаешь, такова жизнь. Весь персонал, который был с нами, пришел сегодня попрощаться. Я в слезах. Как это трогательно!» — прокомментировала супруга Петросяна в своем аккаунте.

Instagram @bruhunova

Брухунова также дала положительные рекомендации отелю, в котором проживала пара. Большее значение она придала полученным СПА-процедурам и качеству обслуживания. Известно, что Петросян и Брухунова потратили на отдых порядка миллиона рублей, не считая стоимости перелетов.

Ранее 5-tv.ru показывал какими пикантными снимками в купальнике с отпуска на Мальдивах делилась Татьяна Брухунова.

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