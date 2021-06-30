«Чувства были взаимны»: Старшенбаум рассказала о неудавшемся романе с Гулбисом

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Георгий Иванов
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Актриса поделилась трогательными воспоминаниями о скоропостижно скончавшемся артисте.

Фото, видео: Instagram @gulbisrostislav, @starshenbaum_anna

Смерть звезды сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислава Гулбиса буквально повергла в шок все российское актерское сообщество. Артисту было всего 32 года. Актриса Анна Старшенбаум, с которой Гулбис дружил с самого детства, поделилась трогательными воспоминаниями об их юности.

Старшенбаум особо отмечает, что все их детство было буквально наполнено музыкой и песнями в исполнении артиста, который даже научил ее играть на гитаре.

«Ты отличался от других мальчишек нашего двора какой-то особой врожденной интеллигентностью, степенностью, сдержанностью. Ты прекрасно играл на скрипке и на гитаре. Сколько песен было спето на коробке моего двора и у озера по ночам», — написала она на своей странице в Instagram.

Instagram @starshenbaum_anna

Актриса также призналась, что в юности даже была влюблена в Гулбиса, и все шло к тому, чтобы у них завязались отношения, но в дело вмешалась соперница, которой Старшенбаум по непонятным причинам решила уступить.

«Я была влюблена в тебя и как-то раз, узнав, что наши чувства взаимны, наша боевая общая знакомая попыталась популярно объяснить мне, что она тоже имеет на тебя планы и не собирается отступать. Драки не случилось только потому, что я не стала сопротивляться. Ты нравился девочкам, тебя уважали мальчики и любили наши мамы», — поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной скоропостижной смерти Ростислава Гулбиса могли стать осложнения, вызванные приступом панкреатита.

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