Путин назвал вакцину, которой привился от коронавируса

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Виктория Андреева
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Президент России раскрыл тайну во время Прямой линии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021

Президент России Владимир Путин рассказал, какой вакциной привился от коронавируса. В ходе Прямой линии он сообщил, что препарат был отечественным. Это — разработка научного центра имени Гамалеи — «Спутник V».

«Меня действительно просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать конкурентных преимуществ. <…> На тот момент были две вакцины „Спутник V“ и „ЭпиВакКорона“. Они обе хорошие. Но я принял для себя решение привиться „Спутником V“», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что после обоих уколов вакцины чувствовал себя хорошо. Повышение температуры почти не наблюдалось. На утро после постановки укола состояние было прекрасным.

«После первого укола вообще ничего не чувствовал, где-то часа через четыре чувствовалось в месте укола, небольшая чувствительность появилась. После второго — я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру, температура была 37,2. Лег спать, проснулся — 36,6. Все», — добавил глава государства.

Российский препарат «Спутник V» — первая в мире официально зарегистрированная вакцина от коронавируса. Препарат прошел все стадии клинических испытаний и зарекомендовал себя как максимально эффективный и безопасный. Сегодня в России существует четыре вакцины от COVID-19. Это, в том числе «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
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