Заработала на аферистах: челябинская пенсионерка обманула телефонных мошенников

Хотели бабушку провести, да не удалось: пенсионерка из Челябинска заработала 500 рублей, побеседовав с телефонными мошенниками. Она не просто не позволила себя обмануть, но и привела в бешенство собственной схемой опытных злоумышленников.

Аферисты позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков, голос в трубке представился сотрудником банка. Используя один из наиболее популярных у «коллег» алгоритмов, преступник сообщил женщине, что ее счет пытаются взломать, и все деньги в большой опасности. Тут же попросил назвать сумму, которую бабушка хранит в банке – настаивал, что средства срочно нужно перевести на безопасный счет. С его помощью, конечно. Но «жертва» оказалась не так легковерна.

Зная, что у нее на счету всего 50 рублей, пенсионерка решила пошутить и немного заработать. Она сказала собеседнику, что вот-вот звонок прервется из-за нехватки денег на мобильном балансе. Испугавшись потерять попавшуюся на крючок (как они думали) даму, злоумышленники перевели ей 500 рублей. Насколько зол был аферист, поняв, что его обманули, не стоит и объяснять – услышав о 50 рублях на балансе в банке, он бессильно обругал хитрую старушку и бросил трубку, пишет URA.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенников, распространяющих поддельные QR-коды и тесты, ждет уголовная ответственность.