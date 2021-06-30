Заработала на аферистах: челябинская пенсионерка обманула телефонных мошенников

|
Оксана Тарасова
1 018

Пожилая женщина сразу поняла, что ее хотят ограбить, и решила проучить злоумышленников. Они пришли в бешенство из-за схемы старушки.

Заработала на аферистах: челябинская пенсионерка обманула телефонных мошенников

Фото: Depositphotos / aletia

Хотели бабушку провести, да не удалось: пенсионерка из Челябинска заработала 500 рублей, побеседовав с телефонными мошенниками. Она не просто не позволила себя обмануть, но и привела в бешенство собственной схемой опытных злоумышленников.

Аферисты позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков, голос в трубке представился сотрудником банка. Используя один из наиболее популярных у «коллег» алгоритмов, преступник сообщил женщине, что ее счет пытаются взломать, и все деньги в большой опасности. Тут же попросил назвать сумму, которую бабушка хранит в банке – настаивал, что средства срочно нужно перевести на безопасный счет. С его помощью, конечно. Но «жертва» оказалась не так легковерна.

Зная, что у нее на счету всего 50 рублей, пенсионерка решила пошутить и немного заработать. Она сказала собеседнику, что вот-вот звонок прервется из-за нехватки денег на мобильном балансе. Испугавшись потерять попавшуюся на крючок (как они думали) даму, злоумышленники перевели ей 500 рублей. Насколько зол был аферист, поняв, что его обманули, не стоит и объяснять – услышав о 50 рублях на балансе в банке, он бессильно обругал хитрую старушку и бросил трубку, пишет URA.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенников, распространяющих поддельные QR-коды и тесты, ждет уголовная ответственность.

 

Читайте также

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
72.72
0.35 86.51
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
В России появится прибор для моментального выявления пьяных водителей
7:36
«Какой красивый получился!» — Мария Миронова показала подросшего сына-красавца
7:29
«Он разрушает нашу страну»: Трамп обрушился на Байдена у стены на границе с Мексикой
7:22
Пять человек, в том числе ребенок, стали жертвами ДТП в Ростовской области
7:15
Шокирующие кадры: воспитатель едва не задушила ребенка-инвалида в интернате
7:08
Почему современные женщины не торопятся выходить замуж?

Сейчас читают

Тампа-Бэй — Монреаль — 3:1, обзор матча финала Кубка Стэнли, видео голов, 1 июля 2021 года
Трамп принял окончательное решение по участию в выборах 2024 года
Пешехода разорвало пополам после наезда BMW в Астрахани
Фальшивые деньги и дочь магната: новые подробности задержания брата Кокорина
Агент назвала причину смерти звезды «Полицейский с Рублевки» Гулбиса

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака