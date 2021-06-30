Лавров колко пошутил в Турции в ответ на просьбу не загораживать российский флаг

Министр иностранных дел России Сергей Лавров колко пошутил во время своей поездки в Турцию.

На церемонии совместного фотографирования главой МИД страны Мевлютом Чавушоглу российский министр загородил турецкий флаг. Местный журналист попросил его отойти, чтобы сделать хорошую фотографию. На это Лавров ответил шуткой:

«Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать», — сказал глава МИД РФ.

Члены делегаций и журналисты рассмеялись. Чавушоглу признался, что ему понравилась шутка российского коллеги.

Лавров прилетел в Турцию специально для встречи с министром иностранных дел страны. Переговоры проходят 30 июня в Анталье. Стороны обсудят актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки. В Москве рассчитывают, что беседа поспособствует дальнейшему развитию отношений между Россией и Турцией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров упрекнул Запад в политике двойных стандартов после саммита в Женеве.