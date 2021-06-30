Баба Яга против: Степаненко вновь обжаловала решение суда о разделе имущества

Артистка Елена Степаненко обжаловала решение суда о разделе совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного процесса с Евгением Петросяном в Хамовническом суде Москвы. Представитель юмориста — звездный адвокат Сергей Жорин — рассказал 5-tv.ru, что ничуть не сомневался в Степаненко. Она в своем юмористическом репертуаре — делить накопления и остальное добро поровну не собирается.

«То, что Степаненко будет обжаловать решение суда, я не сомневался. Изначально, Елена Григорьевна требовала чуть ли не 80% от совместно нажитого имущества», — рассказал Сергей Жорин.

По его словам, несмотря на то, что входе многолетнего судебного разбирательства аппетиты артистки немного уменьшились, она все равно просила больше, чем положено по закону.

«Многократно уточняя свои исковые требования, чуть ли не на каждом заседании, Елена Григорьевна просила учитывать курсы валют, посуду, столовое какое-то серебро. Становилось понятно, что какое бы решение суда не было вынесено — оно ее не устроит. Ну что ж, мы к этому готовы. Жалобу мы пока не получили. Когда получим — ознакомимся и подготовим позицию», — подытожил звездный адвокат.

Петросян и Степаненко были женаты 33 года — с 1985 по 2018 годы, женщина стала четвертой женой юмориста. Но в 2018 году, как гром среди ясного неба, появилась новость об их разводе — инициатором стала супруга. Фанаты уверены, что причиной этого стала связь Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. 16 ноября развод между Петросяном и Степаненко был оформлен официально. В декабре 2019 года он оформил отношения с Брухуновой, а в марте 2020 года она родила ему сына Вагана, которого назвали в честь деда по отцу.

Ранее 5-tv.ru писал, что изначально Елена Степаненко требовала не только львиную долю имущества, но и не без издевки, предлагала оставить бывшему супругу не представляющую никакой ценности картину «Старый дуб». В ответ на это юмор включил и Евгений Ваганович, заявив, что не против отдать бывшей супруге книги с волшебными названиями «Современные психопаты» и «Оккультизм и сексуальность». К слову, суд так и сделал, оставив Елене и «Старый дуб».