Почему Степаненко в борьбе с Петросяном осталась со «Старым дубом»

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 751

Когда в судебный спор вступают два юмориста, долю иронии приобретает и Фемида.

Почему Степаненко в борьбе с Петросяном осталась со «Старым дубом»

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Только что в Хамовническом суде Москвы завершилось многолетнее разбирательство между известными российскими юмористами, а ныне бывшими супругами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Как сообщал 5-tv.ru, решение суда было неожиданно простым — все поделить поровну. А не так как хотела обиженная супруга — невообразимые 80%! Но когда в судебный спор вступают два юмориста, долю иронии приобретает и Фемида.

Изначально Елена Степаненко требовала не только львиную долю имущества, но и не без издевки, предлагала оставить бывшему супругу не представляющую никакой ценности картину «Старый дуб». Название говорит само за себя. В ответ на это юмор включил и Евгений Ваганович, заявив, что не против отдать бывшей супруге книги с волшебными названиями «Современные психопаты» и «Оккультизм и сексуальность».

К слову, суд высоко оценил игру слов и подколов со стороны юмористов и пошутил уже сам. В итоге Елена Степаненко стала обладательницей «Старого дуба», «Оккультизма и сексуальности», а также на фоне ее особого требования по возвращению ей денег за еду и книги «Современные психопаты».

Хоть история с громким разделом имущества звездной некогда пары постоянно обрастала подробностями, теперь все в прошлом. А доля юмора в жизни всегда поднимает настроение. 

Ранее 5-tv.ru подробно вспоминал историю трехлетнего противостояния Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

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