Стал известен диагноз госпитализированной народной артистки РФ Веры Алентовой

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Оксана Тарасова
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За несколько дней до того, как актриса попала в больницу, у ее мужа, режиссера Владимира Меньшова был обнаружен коронавирус.

Стал известен диагноз госпитализированной народной артистки РФ Веры Алентовой

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Эпидемия коронавируса

Врачи поставили диагноз госпитализированной 28 июня народной артистке России Вере Алентовой. Подозрение медиков при ее поступлении в больницу подтвердились — вслед за супругом, оскароносным режиссером Владимиром Меньшовым, 79-летняя актриса была инфицирована коронавирусом. По последним данным, Алентова чувствует себя хорошо.

О ее состоянии прежде рассказал журналистам художественный руководитель Московского театра имени Пушкина — Вера Валентиновна служит в нем много лет — Евгений Писарев. Близкие Алентовой не комментируют ситуацию с ее болезнью и темпами выздоровления: факт госпитализации, как и информацию о диагнозе Меньшова, подтверждали коллеги знаменитой четы.

Вера Алентова — советская и российская актриса театра и кино. С Владимиром Меньшовым она познакомилась в студенчестве, на втором курсе они поженились. У пары есть общая дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Знаменитой Алентову сделала вторая по счету режиссерская работа мужа — картина «Москва слезам не верит». Широкому зрителю артистка также известна по фильмам «Завтра была война», «Время желаний», «Ширли-мырли» и «Зависть богов».

С 1966 года Вера Валентиновна является членом Союза театральных деятелей, с 1980 года — членом Союза кинематографистов. В 1993 году назначена президентом Благотворительного федерального фонда социальной защиты членов СТД Российской Федерации. Алентова также академик Российской академии киноискусств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кончине заслуженной артистки РФ, актрисы театра-фестиваля «Балтийский дом» Натальи Поповой.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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