Секретная техника Бацзы: в какие дни июля тратить деньги, чтобы они вернулись

Согласно китайскому гороскопу, для каждого действия есть лучшее и худшее время. Это касается, в том числе, шопинга. Сходить в магазин можно по-разному: или вы купите много полезных вещей и опустошите кошелек, или потратите деньги с удовольствием и перспективой их скорого возращения на ваш счет. Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассчитала наиболее выгодные дни июля для каждого знака нумерологической системы Бацзы. Приобретая что-то в эти даты, вы обязательно получите вложенные средства обратно в полном или чуть меньшем объеме в скором времени и неожиданным для вас способом.

«Тратить нужно на себя, а не на других людей. Как показывает практика, наши обычные запланированные траты так же прекрасно работают, если мы оплачиваем в это время счета, обучение, или какие-то другие свои нужды. Лучше тратить наличными деньгами, но и по карточке эта история работает», — поясняет Егорова.

Узнать свой знак в системе Бацзы очень легко. Достаточно ввести в поисковике запрос «калькулятор Бацзы» и ввести в нужную графу свою дату рождения. Таких расчетных страниц в сети много, и большинство из них бесплатные.

«Вводите свои данные рождения, нажимайте „рассчитать“. Перед вами будет карта рождения, состоящая из восьми иероглифов. Второй иероглиф сверху, где будет написано „день“, и будет вашим знаком китайского гороскопа по вашей натальной карте. Вы найдете свой элемент, их всего десять, они все разные», — сказала астролог.

Если вы рождены с элементом личности Дерево Ян, то ваши дни для трат — 16,18, 26 и 30 июля. Если же вы Дерево Инь — отправляйтесь по магазинам 15,17, 25 и 29 июля. Для представителей знака Огонь Ян наиболее перспективными в плане возврата богатств будут 8, 9, 18, 21 и 28 июля. Знаку Огонь Инь повезет, если шопинг будет назначен на 8, 17, 20 и 27 июля.

Тем, чья дата рождения соответствует символу Земля Ян, за покупками лучше ходить 10,16, 20, 22, 28 и 30 июля. Представителям знака Земля Инь — 9, 13, 19, 25, 29 и 31 июля. Символу Металл Ян стоит тратиться 12, 22 и 24 июля, а элементу Металл Инь — 11, 21, 23 и 31 июля. Представители Воды Ян вернут деньги обратно, если расстанутся с ними 14, 15, 24 или 27 июля, а Воды Инь — 13, 14, 23 и 26 июля.

Елена Егорова рекомендует использовать эти дни для своих обычных стандартных покупок, будь то продукты или вещи первой необходимости — не обязательно ехать за норковой шубой. В указанные даты также выгодно закрывать счета в банках. Проявите вдумчивость и позвольте себе щедрость в нужный момент — и ваши денежки обязательно к вам вернутся.

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