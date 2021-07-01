Десятилетняя украинка скончалась от старости

Скончалась десятилетняя украинка, уроженка Винниц, Ирина Химич. Она была единственным ребенком в стране с прогерией, также известной как синдром Хатчинсона-Гилфорда. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать ребенка.

«Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Извини, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти», — написала Дина Химич.

Facebook @Діна Химич

Синдром Хатчинсона-Гилфорда — редкое генетическое и неизлечимое заболевание у детей, при котором происходит преждевременное старение организма. За год страдающие прогерией могут биологически постареть на десять лет. Медики поставили Ирине диагноз, когда ей было пять. Из-за болезни она не могла вести активный образ жизни, однако рисовала картины, которые экспонировались на ее персональных выставках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как с помощью генетики определить риск развития рака и предотвратить синдром Дауна у ребенка.