🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Раки, наконец-то у вас появилось свободное время для того, чтобы заняться всем, чем вы пожелаете. Изучайте иностранные языки, рисуйте, прочитайте интересную книгу, научитесь вкусно готовить и просто получайте удовольствие от жизни. Счастливым нас делает не кто-то, а мы сами, запомните.

Близнецы, сегодня многое может пошатнуть веру в себя. Стойте на своем и не сворачивайте с пути — победа будет за вами. Враги не дремлют и попытаются помешать вам. Главное — не обращать на них внимание и не опускаться до их уровня. Сохраняйте ясность ума и не позволяйте эмоциям взять верх.

У Тельцов могут возникнуть ссоры с близкими и родными. Возможно, дадут о себе знать старые душевные раны. Вы можете почувствовать себя уязвимыми, и здесь на помощь придут духовные практики. Медитация, прогулки в лесу или хотя бы расслабляющая ванна — выберете способ очистить душу на свой вкус. Они все окажутся действенными.

Представителям этого знака зодиака стоит помнить, что сомнительные люди, особенно в близком окружении, не принесут ничего хорошего. Возьмите себя в руки и постарайтесь отказаться от ненужных связей и даже отношений. Вспомните о тех, от кого вы сами отвернулись некоторое время назад. Именно эти люди, могли принести в ваш дом долгожданное счастье.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Овна, многие ощутят на себе необъяснимое давление. День может оказаться неблагоприятным для тех, кто затеял рискованное дело. Старт новых проектов сегодня стоит отложить. Велика вероятность возникновения конфликтов и неожиданных развитий казалось бы обычных ситуаций.

♌ Лев

Львы, вы способны многое изменить к лучшему, нужно лишь направить свою энергию в мирное и конструктивное русло. При этом героически трудиться не требуется: часто достаточно небольшого усилия, чтобы добиться нужного результата. Надо лишь выбрать правильный момент. В этом вам помогут звезды.

Космический совет: готовьтесь к бурным переменам.

♍ Дева

Девы, вы находитесь на правильном пути. Несмотря на то, что вас терзают сомнения, вы не должны отказываться от принятых ранее решений. В конце концов, предусмотреть все варианты развития ситуации невозможно, а значит и переживать напрасно тоже нет смысла.

Космический совет: не переживайте за то, что не можете изменить.

♎ Весы

Жизнь дает второй шанс каждому, и сейчас он выпал вам, Весы! Возможность, которую вы когда-то упустили, возвращается к вам. Главный вопрос заключается в следующем: как вы поступите теперь? Не поддавайтесь голосу страха и не отступайте, вы достойны счастья. С уверенностью двигайтесь вперед.

Космический совет: Вселенная даст вам второй шанс, не упустите его.

♏ Скорпион

Вы можете следовать всем правилам, но разве это доставит вам удовольствие? Вам пора переосмыслить свою жизнь, Скорпионы. Она требует, чтобы вы нарушили правила, которые установили сами для себя. Вряд ли что-то хорошее получится с первого раза, но вторая, третья или четвертая попытки наверняка принесут потрясающие результаты. Позвольте себе делать ошибки — они учат нас лучше всего, а без новых знаний нельзя совершить прорыв.

Космический совет: совершенство переоценивают, не бойтесь делать ошибки.

♐ Стрелец

Ни один человек не может каждый день быть на пике продуктивности. Сегодня вычеркните несколько пунктов из своего списка дел, Стрельцы. Оставьте в нем только то, что требует немедленного решения. Вы удивитесь, но сосредоточенность на одной задаче может привести вас к более выдающимся результатам, чем попытки справиться со всем.

Космический совет: сосредоточьтесь на одной задаче, не пытайтесь сделать все.

♑ Козерог

Сегодня вам придется перестать все контролировать. Ожидание, что все и вся будут работать в соответствии с вашими правилами, не принесет вам никакой пользы. Те, кто находится в отношениях, обнаружат, что для них наступил особенно трудный период. Помните, что на поиски нужного ритма потребуется время. Не перетягивайте одеяло на себя, найдите способ работать сообща.

Космический совет: подумайте, как можно улучшить ваши отношения с партнером.

♒ Водолей

Водолеи, любовь не делает человека рабом. Если вам хочется с друзьями на футбол, а вашей второй половинке с вами в кино, то все что от вас требуется — это поговорить с партнером начистоту. Есть вероятность, что накопившуюся в последнее время напряженность в отношениях поможет разрешить совместный отпуск.

Космический совет: будьте откровенны со своими близкими.

♊ Рыбы

Рыбы, любовь — это игра как минимум для двоих. Если вы вдруг поняли, что вам давно не передавали пас и вместе с вами не радовались удачному голу, то впору задуматься, а зачем вам нужен такой недофутбол. Что вообще вы получаете от таких отношений. Пусть вашим словом дня станет «взаимность». Только не торопитесь расставаться с партнером, вдруг он просто не догадывается, что вам не хватает его внимания и заботы. Сначала поговорите, а уж потом принимайте решение.

Космический совет: разрушайте барьеры, не мешайте своей любви.

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