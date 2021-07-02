Вероятность 2%: журналист Красовский оценил шансы МакSим выздороветь

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Георгий Иванов
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Врачи погрузили знаменитую исполнительницу в медикаментозную кому.

Вероятность 2%: журналист Красовский оценил шансы МакSим выздороветь

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Поклонники певицы МакSим замерли в тревожном ожидании — их любимица уже несколько недель находится в состоянии искусственной комы. И пока врачи бьются за жизнь исполнительницы, многие люди разной степени известности и компетентности публично делятся своими прогнозами, аналитикой и, конечно, сплетнями и слухами о ее состоянии.

Так, журналист Антон Красовский позволил себе шокировать и без того напуганных фанатов, заявив, что шансы выжить у певицы практически отсутствуют.

«Давайте будем честны: я прочитал, что МакSим уже подключена к аппарату ЭКМО. А выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2%. То есть с вероятностью в 98% певица МакSим умрет», — привел данные журналист в эфире канала «Россия 1».

Стоит отметить, что статистика о летальных исходах при использовании аппарата по насыщению крови кислородом и в самом деле неутешительная. Однако перед оценкой шансов МакSим на выживание нужно знать все подробности о ее состоянии. Пока врачи не дают соответствующих комментариев. При этом сами представители певицы опровергли информацию о подключении к аппарату ЭКМО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у певицы МакSим диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени. Эта болезнь обычно успешно лечится даже у пожилых людей, но в случае с исполнительницей могла иметь место большая ошибка.

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