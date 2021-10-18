Цунами может смыть часть Канады и США: ученые ожидают мегаземлетрясения

Оксана Тарасова
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В пока еще спящей зоне тектонических разломов Каскадия в Тихом океане нарастает напряжение, которое способно привести к катастрофе.

Цунами может смыть часть Канады и США: ученые ожидают мегаземлетрясения

Фото: Depositphotos / I_g0rZh

Члены международной группы исследователей спрогнозировали мегаземлетрясение в глубинах Тихого океана, которое может спровоцировать цунами и тем самым уничтожить часть Канады и США. Настолько сильный сдвиг тектонических плит в этом районе в последний раз произошел в 1700 году. Тогда огромные массы воды обрушились на берега Японии.

В течение многих лет зона тектонических разломов Каскадия (площадь 1300 километров), которая стала «автором» самых сильных землетрясений в Северной Америке, спала, и с каждым годом эта тишина все больше настораживала ученых. Тот факт, что за долгое время не произошло ни одного незначительного движения плит (в других подобных зонах такое наблюдается почти ежедневно), по мнению экспертов, говорит о нарастающем напряжении в породах. Давление становится сильнее и никак не высвобождается.

«Здесь слишком тихо», — цитирует издание Science морского геолога Криса Голдфингера.

В связи с подозрительным отсутствием активности в регион было направлено исследовательское судно Marcus G. Langseth, которое в течение двух месяцев самостоятельно генерировало миниземлетрясения. Корабль посылал волны к океанической коре и с помощью гидрофонов отслеживал «ответ» — звуки, отражающиеся от самых глубоких участков Каскадии. Специалисты также сделали ряд снимков и видеозаписей зоны разломов.

(GRAPHIC) K. FRANKLIN/SCIENCE; (DATA) KATHLEEN CANTNER/AMERICAN GEOSCIENCES INSTITUTE

В результате выяснилось, что молчание Каскадии все же связано не с ее «гибелью», а с подготовкой к новому удару. Возможен раскол невероятной протяженности, который поднимет волну высотой до 30 метров — и она обрушится на территории Штатов и Канады. При этом, считают ученые, мощные землетрясения последних десяти тысяч лет постепенно ослабляют плиты в этой зоне, и есть шанс на более благоприятный исход: Каскадия распадется на мелкие сегменты, которые даже в случае столкновений друг с другом не смогут привести к масштабным катастрофам.

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