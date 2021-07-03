🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Ракам стоит быть спокойнее в этот день. Не каждое мнение нужно озвучивать, особенно, если оно может привести к ссоре. Поверьте, у вас еще будет возможность поделиться своими идеями и поспорить, но без опасности, что беседа перерастет в войну. Будьте мудрее.

Близнецов сегодня могут поджидать неудачи в личной жизни, а потребность в развлечениях и удовольствиях вероятно не найдет удовлетворения. Ничто не радует так, как этого хотелось бы. Остается вырабатывать в себе философское отношение к жизни и опираться на природный оптимизм. Не бойтесь признать, что ваш самый близкий друг — это вы сами.

Вы достигли успеха и почиваете на лаврах. Но разве это все, чего вы желаете? Пора ставить новые цели и идти к ним решительно. Не бойтесь черной работы, иногда для высоких достижений не мешает сойти с небес на землю.

Овны, хватит все контролировать. Есть некоторые вещи, которые находятся вне зоны вашей ответственности. Это истина, которую вам необходимо признать сегодня. Роль наблюдателя порой может пойти на пользу.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Овна, важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. В этот день следует остерегаться огня и острых предметов.

♌ Лев

Львы, задумайтесь по каким правилам вы живете. По тем, что навязало вам общество, или по тем, которые вам приятны и удобны. Вывод очевиден. Видимо поэтому вы ощущаете дискомфорт и присутствие клетки. Расправьте крылья.

Космический совет: следуйте за зовом своего сердца.

♍ Дева

Вам хочется флиртовать, но в реальной жизни не с кем? Задумайтесь, общение с кем из представителей противоположного пола вас радовало в последний раз? Напишите этому человеку, вероятно, что он ответит вам взаимностью. А думать о том, куда приведет вас эта история, будете завтра.

Космический совет: не отказывайте себе в легком флирте.

♎ Весы

Весам сегодня будет нелегко сдерживать свое раздражение — оно может вырваться наружу в самый неподходящий момент. Помните о том, что одна вспышка гнева может навсегда разрушить хорошие отношения с людьми. Астрологи рекомендуют вам провести день, занимаясь спортом. Физические упражнения помогают в борьбе со стрессом.

Космический совет: не злитесь по пустякам.

♏ Скорпион

Пришло время задуматься о работе. Как сделать ее более эффективной, на что ориентироваться? Не только сегодня, но и ближайшие дни будут посвящены вашему делу, а, приняв мудрые и практичные решения, вы будете пожинать их плоды уже совсем скоро.

Космический совет: вложите все свои силы в работу

♐ Стрелец

Для Стрельцов начало июля может быть связано со стрессом. Конфликты могут стать угрозой для ваших отношений с родными людьми. Прежде чем агрессировать, подумайте о последствиях. Готовы ли вы расстраивать любимых и создавать для них лишние проблемы? Звезды советуют заняться медитациями. Они помогут найти баланс между гневом и счастьем.

Космический совет: не расстраивайте любимых людей.

♑ Козерог

Долгое время вы были незаменимой частью коллектива, но работа перестала приносить удовольствие? Возможно, пора пересмотреть приоритеты и заняться тем, что вам действительно по душе. Вспомните, когда в последний раз вы отдыхали? Возьмите паузу, проведите день без забот.

Космический совет: устройте передышку и отдохните.

♒ Водолей

Некоторые люди могут годами заниматься одним и тем же делом и не уставать от рутины. Но это не про вас. Пора внести разнообразие в работу: возьмитесь за новый интересный проект или и вовсе, смените род деятельности. Вот увидите — разнообразие раскрасит вашу жизнь.

Космический совет: приступите к новому проекту или смените род деятельности.

♊ Рыбы

Прислушайтесь к советам окружающих, но не сходите с намеченного пути. Помните, что история, которую вы пишете, принадлежит вам и только вам. Прекратите следовать ожиданиям других людей. Все лучшее только впереди, не меняйте курс кардинально.

Космический совет: не сходите с намеченного пути.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 5 по 11 июля для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, какие события произойдут с разными представителями зодиакального круга в ближайшие семь дней.