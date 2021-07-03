🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

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Анна Васильева
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июля, убывающая Луна в Овне советует отложить дела, требующие точности и продуманности. Этот день характеризуется повышенной импульсивностью и поспешностью.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Овна, важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. В этот день следует остерегаться огня и острых предметов.

♈ Овен

Овны, хватит все контролировать. Есть некоторые вещи, которые находятся вне зоны вашей ответственности. Это истина, которую вам необходимо признать сегодня. Роль наблюдателя порой может пойти на пользу.

Космический совет: хватит все контролировать.

♉ Телец

Вы достигли успеха и почиваете на лаврах. Но разве это все, чего вы желаете? Пора ставить новые цели и идти к ним решительно. Не бойтесь черной работы, иногда для высоких достижений не мешает сойти с небес на землю.

Космический совет: время ставить новые цели.

♊ Близнецы

Близнецов сегодня могут поджидать неудачи в личной жизни, а потребность в развлечениях и удовольствиях вероятно не найдет удовлетворения. Ничто не радует так, как этого хотелось бы. Остается вырабатывать в себе философское отношение к жизни и опираться на природный оптимизм. Не бойтесь признать, что ваш самый близкий друг — это вы сами.

Космический совет: проведите время наедине с собой.

♋ Рак

Ракам стоит быть спокойнее в этот день. Не каждое мнение нужно озвучивать, особенно, если оно может привести к ссоре. Поверьте, у вас еще будет возможность поделиться своими идеями и поспорить, но без опасности, что беседа перерастет в войну. Будьте мудрее.

Космический совет: помните, спор — не лучшее оружие.

♌ Лев

Львы, задумайтесь по каким правилам вы живете. По тем, что навязало вам общество, или по тем, которые вам приятны и удобны. Вывод очевиден. Видимо поэтому вы ощущаете дискомфорт и присутствие клетки. Расправьте крылья.

Космический совет: следуйте за зовом своего сердца.

♍ Дева

Вам хочется флиртовать, но в реальной жизни не с кем? Задумайтесь, общение с кем из представителей противоположного пола вас радовало в последний раз? Напишите этому человеку, вероятно, что он ответит вам взаимностью. А думать о том, куда приведет вас эта история, будете завтра.

Космический совет: не отказывайте себе в легком флирте.

♎ Весы

Весам сегодня будет нелегко сдерживать свое раздражение — оно может вырваться наружу в самый неподходящий момент. Помните о том, что одна вспышка гнева может навсегда разрушить хорошие отношения с людьми. Астрологи рекомендуют вам провести день, занимаясь спортом. Физические упражнения помогают в борьбе со стрессом.

Космический совет: не злитесь по пустякам.

♏ Скорпион

Пришло время задуматься о работе. Как сделать ее более эффективной, на что ориентироваться? Не только сегодня, но и ближайшие дни будут посвящены вашему делу, а, приняв мудрые и практичные решения, вы будете пожинать их плоды уже совсем скоро.

Космический совет: вложите все свои силы в работу

♐ Стрелец

Для Стрельцов начало июля может быть связано со стрессом. Конфликты могут стать угрозой для ваших отношений с родными людьми. Прежде чем агрессировать, подумайте о последствиях. Готовы ли вы расстраивать любимых и создавать для них лишние проблемы? Звезды советуют заняться медитациями. Они помогут найти баланс между гневом и счастьем.

Космический совет: не расстраивайте любимых людей.

♑ Козерог

Долгое время вы были незаменимой частью коллектива, но работа перестала приносить удовольствие? Возможно, пора пересмотреть приоритеты и заняться тем, что вам действительно по душе. Вспомните, когда в последний раз вы отдыхали? Возьмите паузу, проведите день без забот.

Космический совет: устройте передышку и отдохните.

♒ Водолей

Некоторые люди могут годами заниматься одним и тем же делом и не уставать от рутины. Но это не про вас. Пора внести разнообразие в работу: возьмитесь за новый интересный проект или и вовсе, смените род деятельности. Вот увидите — разнообразие раскрасит вашу жизнь.

Космический совет: приступите к новому проекту или смените род деятельности.

♊ Рыбы

Прислушайтесь к советам окружающих, но не сходите с намеченного пути. Помните, что история, которую вы пишете, принадлежит вам и только вам. Прекратите следовать ожиданиям других людей. Все лучшее только впереди, не меняйте курс кардинально.

Космический совет: не сходите с намеченного пути.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 5 по 11 июля для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, какие события произойдут с разными представителями зодиакального круга в ближайшие семь дней.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

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