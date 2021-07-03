Простились: гроб с телом Гулбиса вынесли из траурного зала под аплодисменты — видео

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 386

Актер скончался вследствие панкреатита, который привел к почечной недостаточности и отеку легких. Ему было всего 32 года.

Фото, видео: Instagram @gulbisrostislav, 5-tv.ru

Церемония прощания с актером Ростиславом Гулбисом состоялась на территории Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко сегодня в 11:00 по адресу: Госпитальная площадь, дом 3, строение 6. В траурном зале собрались родные и близкие, а также коллеги звезды сериала «Полицейский с Рублевки». Некоторые присутствующие до сих пор не могут поверить в скоропостижную кончину молодого артиста: ему было всего 32 года. Накануне смерти он, будто ничего опасного не грядет, активно работал, встречался с друзьями и ни на что не жаловался.

Как отметили партнеры Гулбиса по съемкам в новом проекте, актер был очень жизнелюбивым человеком, общение с ним проходило легко, на устах его неизменно сияла доброжелательная улыбка. Узнав о том, что Гулбиса больше нет в живых, многие поначалу решили, что эта новость — фейк или чья-то черная шутка. В последний путь артиста проводили замечательной песней группы ДДТ «Это все». Гроб с телом вынесли из госпиталя под всеобщие аплодисменты. 

«Он излучал очень удивительную энергетику. Он притягивал к себе и располагал… Для меня была просто удивительна его отзывчивость, его искренность и доброта. Я благодарен, что он был, что мы с ним были знакомы. В добрый путь», — сказал актер и педагог Александр Макаршин.

Ростислав Гулбис почувствовал себя плохо во время работы над клипом в Костроме. Он был экстренно госпитализирован в одну из местных клиник, но врачи проиграли в борьбе за его жизнь. Причиной смерти стали отек легких и почечная недостаточность — следствия панкреатита, которым страдал актер. Его не стало 29 июня. 

О событиях последних дней актера общественности сообщала его агент и друг Екатерина Гольцман. О смерти Гулбиса ей поведала его девушка. В этот день должна была состояться примерка для нового проекта, на которую актер не явился, хотя прежде такого никогда не происходило. Гольцман сразу заподозрила неладное и, к своему ужасу, оказалась права. 

Ростислав Гулбис известен широкому зрителю по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Кома». На днях на экраны вышла его последняя работа «Проклятый чиновник».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об опасных последствиях панкреатита, а также причинах его развития. Своевременное лечение и забота о  своем здоровье могли спасти жизнь молодого актера.

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