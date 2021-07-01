Алкоголь или диеты: Что могло спровоцировать панкреатит у резко умершего Гулбиса?

Панкреатит, от приступа которого скончался актер Ростислав Гулбис, поражает желудочно-кишечный тракт и имеет множество опасных синдромов. При этом его можно избежать благодаря несложной профилактике. Врач-эндокринолог Мария Васильева рассказала 5-tv.ru, как предотвратить смертельный недуг.

По словам специалиста, в 80% случаях причиной хронического панкреатита является употребления алкоголя, и чаще всего этой проблемой страдают мужчины.

«Каждый день ко мне приходят пациенты, которые недостаточно адекватно оценивают употребление алкоголя. Хочу обратить внимание, даже небольшое количество употребления алкоголя — пива или сухого вина — является фактором риска возникновения хронического панкреатита», — рассказала врач.

Что касается других причин, то наиболее частым является следование новым диетам — например, отказ от белковой пищи — это тоже высокий риск, утверждает эндокринолог, так как на фоне этого быстро развивается атрофия клеток поджелудочной железы.

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«Нехватка витамина A и E способствует панкриофиброзу. Различные инфекции, например гепатит B и С, желчекаменная болезнь, язвенная болезнь желудка тоже может способствовать развитию панкреатита», — утверждает Васильева.

В клинической картине можно выделить несколько основных критериев. Это нарушение пищеварения — когда пациент жалуется на вздутие живота, нарушается стул, может быть как запор, так и диарея два-три раза в сутки.

«Если говорить о болевом синдроме, он возникает через 20-30 минут после еды. Часто такие пациенты страдают сухостью кожи, анемией, у них слабость, налет на языке. Эти признаки могут говорить о том, что есть предпосылки, и надо обследоваться», — уточнила специалист.

По ее словам, летальность от панкреатита на сегодняшний день составляет 2-20%. Если он обострился и присоединилась еще инфекция, развился панкреоникроз, то летальность иногда достигает 85%.

«Если говорить о лечении, то такие пациенты госпитализируется, им оказывается помощь в стационаре. Если это хронический панкреатит, то назначается холод, голод и покой на несколько дней, потом дробное питание, антибиотики и различные витамины», — подчеркнула эксперт

Для профилактики заболевания, советует Васильева, очень важно соблюдать диету, отказаться от алкоголя и сигарет, пить минеральную воду средней минерализации по одному стакану после еды.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис скончался в возрасте 32 лет. Панкреатит, от которого он страдал, привел к почечной недостаточности и отеку легких.