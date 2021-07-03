Стали известны дата и место прощания с Николаем Сличенко

Прощание с художественным руководителем Московского цыганского театра «Ромэн», народным артистом СССР Николаем Сличенко пройдет в учреждении 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Прощание с Николаем Алексеевичем Сличенко состоится 4 июля 2021 года. Похороны на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Уточняется, что церемония прощания начнется в 10:00, а гражданская панихида — в 12:00. Затем состоится отпевание в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Театр длиною в жизнь: судьба главного цыгана СССР Николая Сличенко

Как сообщал 5-tv.ru, Николай Сличенко скончался 2 июля на 87-м году жизни. Причина смерти народного артиста СССР Николая Сличенко пока не называется, но в театре категорически опровергли наличие у него коронавирусной инфекции.

«Это не COVID-19. Никакого отношения к нему не имеет. Он чувствовал себя неважно, но ничего не предвещало», — сказала в интервью 5-tv.ru директор по маркетингу Галина Гофман.

Первая жена ушедшего из жизни Николая Сличенко — 90-летняя Сетара Казымова — ранее призналась, что не верила, что заслуженный артист СССР когда-нибудь умрет.