Театр длиною в жизнь: судьба главного цыгана СССР Николая Сличенко

Умер народный артист СССР и худрук театра «Ромэн» и главный цыган страны — Николай Сличенко. Его уход из жизни стал настоящей потерей для близких и коллег. 5-tv.ru рассказывает, чем прославился Николай Сличенко и какой вклад он внес в развитие театральной жизни.

Семья

Николай родился 27 декабря 1934 года в Белгороде в семье оседлых цыган-сэрвов. Его непростое детство выпало на военные годы, во время которых он потерял многих родных. В частности, на глазах маленького мальчика расстреляли отца в 1942 году…

После окончания войны семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области. Именно в этот период он узнал о существовании цыганского театра в Москве.

Театральные годы

В 1951 году он стал артистом вспомогательного состава в музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн». С этого момента его карьера на театральном поприще круто пошла вверх. Уже на следующий год ему посчастливилось заменить на сцене заболевшего актера в выездной постановке «Четыре жениха» по пьессе Ивана Хрусталева. С тех пор его начали вводить в репертуар спектаклей на главные роли.

«Его пение и танцы вызывали одобрение односельчан, которые рассказывали ему о существовании в Москве театра „Ромэн“. Коля обрел мечту поехать в столицу в театр „Ромэн“, где талантливого 16-летнего паренька приняли во вспомогательный состав цыганского театра», — отмечают в театре.

К слову, провожали его в столицу всем цыганским колхозом. Чтобы ему хватило денег на дорогу до Москвы, даже продали мешок пшеницы.

Николай Сличенко сыграл более 60 ролей в театре, снялся во множестве фильмов, в том числе в картинах «В дождь и солнце», «Трудное счастье», «Мы — цыгане». А после роли конника по имени Петря Бессарабец в картине «Свадьба в Малиновке» его полюбили все женщины Советского Союза. Его популярность при этом продолжала расти. Рассказывают, что после празднования одного из юбилеев для вывоза букетов потребовалось около десяти грузовиков. А желающих высказать слова почтения было столько, что пришлось перекрыть улицу.

Спустя 26 лет работы в театре «Ромэн» он занял пост художественного руководителя.

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, отзываясь о Сличенко сказал, что он обладал не только музыкальным даром, редким голосом и мастерством, но и удивительными человеческими качествами.

«На заре своей актерской юности я испытал на себе мощное влияние дарования Николая Алексеевича. Оно на меня действовало совершенно магически. Я сбрасывал с себя все оковы и зажимы, которые нес в себе, и не мог с ними расстаться до встречи с этим замечательным артистом», — рассказал он в интервью ФАН.

Kino-teatr.ru

Полученный профессиональный стаж позволил Николаю делится опытом с учениками. Так, в 2001 году он стал профессором и академиком Международной академии театра. С 1978 года преподавал в музыкальном училище имени Гнесиных. Почти 20 лет назад создал Цыганский национальный курс при Театральном институте имени Бориса Щукина.

За время жизни Сличенко стал обладателем множества государственных наград и премий, в том числе он был награжден орденом Почета.

«Певец с божественным тембром голоса, актер, режиссер, педагог, музыкант. Гагарин, Пушкин, Есенин в цыганском народе. Такие люди, если и повторяются, то не раз в сто, а раз в пятьсот или тысячу лет. Благодаря ему весь мир обрел иное отношение в плане нашей нации. Своим талантом открыл новую громадную страницу культуры цыган», — подчеркивал в интервью 5-tv.ru режиссер театра «Ромэн» Николай Лекарев.

Личная жизнь

Семейная жизнь, согласно открытым источникам, принесла народному артисту СССР четверых детей, одного внука и двоих правнуков.

Николай был женат дважды. Первый брак распался из-за неверности актера. Супруга неоднократно видела его в обществе фанаток, которые, как известно, расплачивались за него в общественных местах. Смириться с разгульным образом мужа она не смогла и подала на развод. Спустя некоторое время Сличенко встретил другую женщину.

Линия жизни его первой возлюбленной сложилась трагично: их общий сын Алексей из-за своих пристрастий к игромании лишил мать квартиры, задолжав крупную сумму. Женщина была вынуждена поселиться в дом престарелых, где по признанию знакомых, она хранила пластинки и фотографии бывшего супруга.

Со второй возлюбленной он построил семью и прожил вместе более 60 лет. Этот брак смог вынести сумасшедшую славу Николая и сделать обоих счастливыми. В семье родились дочь и два сына. Тамилла Сличенко продолжила семейную традицию и вошла в состав труппы театра «Ромэн».

К слову, много известно и о единственном внуке Николая Алексеевич Сличенко, полном тезке прославленного деда. Он родился в семье младшего сына Алексея. Еще будучи совсем юным Коля принял участие в телевизионном проекте «Фабрика звезд-3». После окончания ГИТИСа в 2009 году он играл в университетском театре, а потом переехал в Индию и вернулся оттуда другим человеком, решив не связывать свою судьбу с музыкой. Известно, что у него родились двое детей. Он занимается торговлей сувенирами о йоге и индийской культуре.

Внук — Николай Алексеевич Сличенко. Facebook @slichenko

Последние годы

Известно, что в последнее время Николай Сличенко-старший тяжело болел и был госпитализирован в мае этого года. Незадолго до этого он проходил лечение, но терапия не помогла, у него произошло обострение болезни легких и он был направлен в отделение реанимации.

Народный артист СССР умер 2 июля 2021 года в возрасте 86 лет. Причина смерти пока не называется. По сообщению работников театра, Сличенко не болел коронавирусом.

Прощание с главным цыганом СССР пройдет в его родном театре «Ромэн». О дате будет сообщено отдельно.

globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отзываются о Сличенко коллеги по театру. По их отзывам, благодаря ему «мир обрел иное отношение» к цыганам.



