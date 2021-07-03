Обматерившая постояльцев хозяйка гостиницы в Анапе потеряла бизнес

В Анапе закрыли гостевой дом «Атмосфера», который прославился благодаря скандалу с участием хозяйки отеля Татьяны Дурсуновой. Женщина сначала обматерила постояльцев за простую просьбу прибраться в номере, а после еще объяснила недопустимое поведение своими гомофобными убеждениями.

Причем, если конфликт практически был исчерпан после публичных извинений Дурсуновой, то второе ее заявление о том, что она, «как гражданка РФ», не потерпит у себя в гостинице целующихся девушек, стало надгробной плитой на репутации отеля.

"Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет и меня тоже! Все, как вы хотели!" - написала Татьяна на своей странице в Instaram.

Instagram @tatyana29062021

В Министерстве курортов и туризма Краснодарского края подчеркнули, что решение о закрытии гостиницы принято на основании государственных законов, а не субъективных взглядов о нравственности.

Сама Дурсунова теперь только плачется в сети, жалуясь, что осталась без работы и без денег. Сейчас ее не берут даже уборщицей. Плохая получилась «Атмосфера».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 августа туристы в Краснодарском крае для заселения в гостиницы, пансионаты и базы отдыха будут вынуждены делать прививку от коронавируса.