Представитель МакSим рассказала об изменениях в ее состоянии за две недели комы

Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой), которая уже две недели пребывает в состоянии искусственной комы, пока остается без изменений. Об этом сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

«Врачи говорят пока также, без каких-либо значительных изменений», — цитирует Богушевскую ТАСС.

Она добавила, что медики больше не проводили тестов на коронавирус, а сосредоточили усилия на ее лечении. Все прошлые тесты были отрицательными, напомнила пиар-менеджер.

Ранее научный руководитель сети клиник иммунореабилитации Grand Clinic Ольга Шуппко предупредила, что после тяжелейшего заболевания и долгого пребывания на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) у МакSим могут развиться аутоиммунные осложнения. Избежать их, по словам эксперта, поможет только специальная и продолжительная терапия.

Как сообщал 5-tv.ru, МакSим находится в критическом состоянии: поскольку аппарат искусственной вентиляции легких не справляется, певицу перевели на аппарат ЭКМО — процедуру насыщения организма кислородом через кровь. Также сообщалось, что кроме пневмонии у МакSим обнаружили хроническое заболевание печени.