Представитель МакSим рассказала об изменениях в ее состоянии за две недели комы
Ранее эксперт по иммунореабилитации предупредила, что певице после тяжелого заболевания потребуется специализированная терапия.
Фото: www.globallookpress / Nadezhda Lebedeva
Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой), которая уже две недели пребывает в состоянии искусственной комы, пока остается без изменений. Об этом сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская.
«Врачи говорят пока также, без каких-либо значительных изменений», — цитирует Богушевскую ТАСС.
Она добавила, что медики больше не проводили тестов на коронавирус, а сосредоточили усилия на ее лечении. Все прошлые тесты были отрицательными, напомнила пиар-менеджер.
Ранее научный руководитель сети клиник иммунореабилитации Grand Clinic Ольга Шуппко предупредила, что после тяжелейшего заболевания и долгого пребывания на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) у МакSим могут развиться аутоиммунные осложнения. Избежать их, по словам эксперта, поможет только специальная и продолжительная терапия.
Как сообщал 5-tv.ru, МакSим находится в критическом состоянии: поскольку аппарат искусственной вентиляции легких не справляется, певицу перевели на аппарат ЭКМО — процедуру насыщения организма кислородом через кровь. Также сообщалось, что кроме пневмонии у МакSим обнаружили хроническое заболевание печени.
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