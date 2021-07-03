Врач объяснил, чем грозит МакSим долгое пребывание на аппарате ЭКМО

Российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, находится в критическом состоянии — ее легкие поражены почти на 80%. В связи с этим врачи решили подключить певицу к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который насыщает организм кислородом через кровь. Что грозит артистке после ЭКМО, сообщил научный руководитель сети клиник иммунореабилитации Grand Clinic Ольга Шуппко.

По словам специалиста, после тяжелейшего заболевания у МакSим могут развиться аутоиммунные осложнения. Как заявил эксперт, избежать этого поможет продолжительная терапия.

«Необходима продолжительная терапия, чтобы убрать хроническое воспаление. В противном случае после коронавируса могут развиться аутоиммунные осложнения. Избежать этого поможет адаптационная медицина», — сказала Шупко.

По ее словам, реабилитация после такого обширного поражения легких, как у МакSим, будет довольно долгой. Понадобится специальное лечение.

«Тренировки митохондрий с помощью гипокситерапии — метод лечения при помощи вдыхания воздуха. Потребуется и восстановление кишечной микробиоты, так как COVID ее сильно разрушает, а микробиота — это также наш иммунитет», — рассказала Ольга Шуппко в интервью изданию Woman'sDay.

К ЭКМО певицу подключили еще на прошлой неделе, поскольку аппарат ИВЛ перестал ей помогать. Это оборудование медики используют редко — только при лечении крайне тяжелых пациентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач раскрыл диагноз МакSим и назвал ошибку, которая привела певицу к коме.