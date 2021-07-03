«Ей казалось, что она в игре»: интервью с возлюбленным покончившей с собой Kris the foxx

Российская порноактриса Кристина Лисина, также известная как Kris the foxx, покончила с собой в Петербурге 29 июня. 5-tv.ru связался с возлюбленным девушки по имени Рустам, чтобы узнать подробности трагедии. В итоге получилось небольшое интервью.

— Что могло стать причиной поступка Кристины? Это ее решение или ее могли довести до такого состояния?

— Кристина осознано к этому шла давно. У нее были проблемы с ментальным здоровьем, ей казалось, что она в игре. И что если она умрет — то продолжит жизнь в другой параллельной Вселенной, как будто ничего не случилось.

Попытки суицида были неоднократные. Она такой человек, который везде видела и хотела видеть изъяны: в себе, в людях вокруг — все воспринимала в негативном ключе. Не всегда, но последнее время было так. Была глубокая депрессия, не могла найти себя.

— Что Лисина делала незадолго до самоубийства? Не заподозрили ли вы что-то?

— За день до смерти я скинул ей на карту 16,5 тысячи рублей. Она собиралась сделать ресницы, брови и прочее — в общем, косметология. Ночь она не спала; утром, когда я встал, ее уже не было. Телефон она оставила дома (iPhone, который я ей дал, она сломала, а кнопочный не взяла с собой), она была растеряша и вечно все забывала, и я этому не удивился. Думал, что она ходит по магазинам и по процедурам. Ночью узнал правду…

— Трагедия произошла в Невском районе, почему именно там?

— Мы жили с ней в соседнем доме. Прыгнула она не с нашего дома

— В ее руке нашли монету с гравировкой «Ты всегда в моем сердце», кого она могла иметь в виду?

— Эту монету подарил я. Соответственно, имела в виду она меня.

— Кто из близких людей остался у Кристины? Какие у нее были отношения с родителями?

— Из близких только я, она круглая сирота. Приемная мать даже трубку не стала брать, когда я был в розыскном отделе и звонил ее сводной сестре. Сестра сказала, что мать не будет давать никаких комментариев, ибо с 18-летия Кристины не является ее законным представителем. С приемной матерью у Кристины были плохие отношения, когда Крис звонила ей при мне, та всегда бросала трубку, либо разговор не продолжался даже более минуты.

Сейчас Рустам собирает средства на похороны Кристины Лисиной — требуется 70-80 тысяч рублей. Реквизиты для перевода средств опубликованы на его странице в Instagram.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с последними минутами жизни порноактрисы Kris the foxx. Рядос с ее телом правоохранители обнаружили именную банковскую карту, ключи, бутылку воды и начатую пачку чипсов. В зажатой руке девушки была монетка с надписью: «Ты всегда в моем сердце».