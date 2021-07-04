Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса
В сети распространяется ложная информация об усилении заболевания после прививки.
Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Темпы всеобщей вакцинации от коронавируса значительно снижаются из-за распространения массы ложной информации о препаратах и побочных эффектах прививки. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Медик указал, что сейчас особенно активно в сети появляются данные о якобы «парадоксальном усилении инфекции» после вакцинации. В ответ на это врач подчеркнул, что источником подобных сведений чаще всего являются «околомедицинские круги», и информация эта не имеет никакого научного подтверждения.
«Сегодня, при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции», — заверил Мясников в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи назвали новые симптомы индийского штамма коронавируса.
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