«Привезли в плохом состоянии»: работница клинки раскрыла детали лечения МакSим

Состояние российской певицы Марины Максимовой, больше известной по псевдониму МакSим, до сих пор остается плачевным. Артистка уже на протяжении нескольких недель лежит в искусственной коме и дышит с помощью аппарата ЭКМО. Несмотря на неутешительные прогнозы, врачи продолжают бороться за жизнь тяжелобольной певицы.

Медики стараются не раскрывать подробности лечения МакSим, соблюдая профессиональную тайну. Однако подсобная работница частной клиники, где находится знаменитость, все же поделилась информацией о состоянии Максимовой.

«Завезли в премиум отделение. Знаем, что лежит МакSим, привезли в плохом состоянии», — сообщила она телеканалу НТВ.

Работница так и не смогла назвать точный диагноз артистки, поскольку тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

«Я говорю: „Корона?“ (коронавирус - Прим. ред.) Вроде, да. А может это и не корона. А тогда что?» — недоумевает женщина.

МакSим пожаловалась на плохое самочувствие еще в начале июня. Поначалу певица пыталась лечиться сама, однако вскоре ее госпитализировали с пневмонией. Незадолго до этого она выступала на концерте с высокой температурой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об изменениях в состоянии МакSим за две недели комы. Об этом в интервью сообщила ее пиар-менеджер.