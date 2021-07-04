Видео с моментом жесткой посадки Ми-2 в поле подсолнухов в КБР
Пилот сбежал с места происшествия после нештатного приземления. Возможно, он был пьян.
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с моментом жесткой посадки вертолета Ми-2 в поле с подсолнухами. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
На кадрах видно, что вертолет низко летит над землей, выполняя сельскохозяйственные работы. В какой-то момент раздается звук, который возникает при обрыве провода. После этого Ми-2 совершает жесткую посадку в поле.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, инцидент произошел днем 4 июля неподалеку от города Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. Пилот Ми-2 после приземления сбежал с места происшествия. Возможно, он сел за штурвал в нетрезвом виде. Сейчас оперативники ищут летчика.
При падении вертолет зацепил и оборвал провода ЛЭП. Из-за этого возникли сложности с тем, чтобы приблизиться к воздушному судну — сначала пришлось все обесточить. На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники местного управления Следственного комитета.
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