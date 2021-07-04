Видео: сотрудник скорой обшарил личные вещи ветерана во время вызова

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Мария Евстигнеева
Эксклюзив 1 010

Родственники 90-летнего мужчины заподозрили медика в попытке ограбления. Ситуацию прокомментировали в депздраве Москвы.

Фото, видео: Depositphotos / baon85; 5-tv.ru

Московского работника бригады скорой помощи заподозрили в недобросовестности и попытке обчистить ветерана Великой Отечественной войны. Инцидент произошел во время вызова медиков к 90-летнему Моисею Гавриловичу. Во время того, как один фельдшер осматривает лежачего пенсионера, его коллега активно роется по карманам рядом висящего пиджака, а затем в выдвижном ящике стола. Найдя портмоне, он заглядывает туда за наживой, но вдруг потом убирает мошну назад.

О том, что в квартире пенсионера на Нагорной улице происходит что-то неладное, его родственники узнали благодаря камере видеонаблюдения. Наблюдали за происходящим они удаленно, будучи на даче. На увиденное отреагировали сразу же, позвонив с претензией.

«Моя матушка сразу же позвонила домой, попросила к трубке этого врача и попросила его объяснить. Он говорит: «Я паспорт ищу». Она говорит: «Постойте, какой паспорт вы ищете? Полис ОМС он вам предоставил, билет ветерана ВОВ предоставил. Ведите себя, пожалуйста, корректно, и не надо шариться у него по карманам. В кошельке вы паспорт ищете у него?!» — рассказал родственник ветерана 5-tv.ru.

По словам членов семьи пенсионера, в доме ничего не пропало, однако такое поведение медика они считают нехорошим. Они предполагают, что от настоящего ограбления 90-летнего мужчину уберег звонок родственников.

5-tv.ru

Правоохранители пока никак не комментируют произошедшее. Зато комментарий дали в депздраве Москвы. Из него следует, что к ветерану приехали сотрудники частной скорой помощи.

«Сотрудник на видео не является сотрудником Московской станции скорой помощи имени А. С. Пучкова. Руководство станции Скорой помощи направило информацию об инциденте организации, выполнявшей вызов, для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выходе клипа с участием музыкантов-ветеранов Великой Отечественной войны.

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