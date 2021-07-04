Теперь армянин? Бородину заподозрили в романе с известным ресторатором
Телеведущая, которая недавно объявила о разводе с Курбаном Омаровым, отправилась на отдых в Армению. Подписчики уверены, что знаменитость проводит свой отпуск не одна, а в компании нового мужчины.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина, которая пару недель назад объявила о разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым, отдыхает в Армении. Подписчики подозревают, что знаменитость проводит отпуск не одна.
Бородина регулярно выкладывает фотографии и видео своего путешествия в социальных сетях. Телеведущая показывает необычайной красоты природу Армении. Саму звезду приятно удивили местные жители. Она отметила, что в этой стране живет приятный и гостеприимный народ.
«Очень гостеприимный народ здесь. На каждом шагу улыбаются, узнают и говорят приятные слова», — написала Ксения.
Поклонники уверены, что Бородина отдыхает не одна. Telegram-канал «Светские хроники» отмечает, что в компании телеведущей заметили предпринимателя Эрика Авагяна. Он владеет ресторанным бизнесом и является другом приятельницы Бородиной Инессы Шевчук. Подписчики канала пишут, что Ксения и Эрик недавно посетили один из ночных клубов Еревана. Интернет-пользователи отметили, что телеведущая и предприниматель вели себя как влюбленные.
Примечательно, что недавно Бородина показала своим подписчикам шикарные букеты пионов, отмечают «Дни.ру». Сосчитать количество дорогостоящих цветов будет крайне сложно. Охапки розово-белых бутонов она показала в Instagram-сторис. Вероятно, букеты — это знак внимания со стороны ее нового избранника.
О разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова стало известно несколько недель назад. Бывшему мужу знаменитости регулярно приписывают романы с коллегами и подругами телеведущей. По некоторым слухам, причиной расставания послужили измены бизнесмена. Бородина и Омаров жили вместе порядка шести лет, в этом браке ведущая «Дома-2» родила дочь Теону.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина вступилась за тяжелобольную МакSим.
Читайте также
77%
0.71 87.07
0.66
Нашли ошибку?