Теперь армянин? Бородину заподозрили в романе с известным ресторатором

Телеведущая Ксения Бородина, которая пару недель назад объявила о разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым, отдыхает в Армении. Подписчики подозревают, что знаменитость проводит отпуск не одна.

Бородина регулярно выкладывает фотографии и видео своего путешествия в социальных сетях. Телеведущая показывает необычайной красоты природу Армении. Саму звезду приятно удивили местные жители. Она отметила, что в этой стране живет приятный и гостеприимный народ.

«Очень гостеприимный народ здесь. На каждом шагу улыбаются, узнают и говорят приятные слова», — написала Ксения.

Instagram @borodylia

Поклонники уверены, что Бородина отдыхает не одна. Telegram-канал «Светские хроники» отмечает, что в компании телеведущей заметили предпринимателя Эрика Авагяна. Он владеет ресторанным бизнесом и является другом приятельницы Бородиной Инессы Шевчук. Подписчики канала пишут, что Ксения и Эрик недавно посетили один из ночных клубов Еревана. Интернет-пользователи отметили, что телеведущая и предприниматель вели себя как влюбленные.

Примечательно, что недавно Бородина показала своим подписчикам шикарные букеты пионов, отмечают «Дни.ру». Сосчитать количество дорогостоящих цветов будет крайне сложно. Охапки розово-белых бутонов она показала в Instagram-сторис. Вероятно, букеты — это знак внимания со стороны ее нового избранника.

О разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова стало известно несколько недель назад. Бывшему мужу знаменитости регулярно приписывают романы с коллегами и подругами телеведущей. По некоторым слухам, причиной расставания послужили измены бизнесмена. Бородина и Омаров жили вместе порядка шести лет, в этом браке ведущая «Дома-2» родила дочь Теону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина вступилась за тяжелобольную МакSим.