«Ты борешься, а тебя хоронят!» — Бородина вступилась за тяжелобольную МакSим

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Виктория Андреева
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Две недели певица находится в состоянии медикаментозной комы. Ее легкие почти не работают. Тесты COVID-19 по-прежнему не подтверждают.

Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил, Instagram @borodylia

Тема:
Эпидемия коронавируса

Телеведущая Ксения Бородина встала на защиту тяжелобольной певицы МакSим. Звезду шокирует, что страдающей от пневмонии артистке практически не оставляют шансов на жизнь. Она уверена: поп-дива еще выступит перед любимыми поклонниками. Даже несмотря на то, что та две недели пребывает в состоянии искусственной комы.

Гневный пост, касающийся здоровья МакSим, Бородина опубликовала в Instagram. Она объяснила, что в бешенство ее привела очередная программа Андрея Малахова. Телеведущий позвал к себе медиков и журналистов, которые последние несколько месяцев занимаются вопросами COVID-19. Среди них был и сотрудник RT Антон Красовский, лично объездивший множество больниц России, снимавший репортажи из «красных зон» и держащий связь с главврачом «Коммунарки» Денисом Проценко. Опираясь на опыт и статистику, он заметил, что у певицы есть только 2% на выживание.

«Как страшно жить в мире, где ты борешься за жизнь, а тебя уже хоронят. Как люди без медобразования на ТВ делают такие прогнозы? Кто дал им право?» — написала в сторис Ксения Бородина.

Спустя несколько минут светская львица выложила еще одну запись, сообщив, что очень переживает за дорогую Марину Максимову (Настоящее имя МакSим — Прим. ред.). Бородина посоветовала всем неравнодушным помолиться за артистку вместо того, чтобы искать правду в различных передачах.

«Я каждый день о ней думаю. Из головы не выходит. Марина очень сильная. Я верю, что все будет хорошо. Надо молиться за нее», — заключила звезда.

Instagram @borodylia

News.ru напоминает, что МакSим не первая знаменитость, оказавшаяся в тяжелом положении из-за пневмонии. Точно также недавно врачи спасали жизнь певице Надежде Бабкиной: ее вводили в искусственную кому и подключали к аппарату ИВЛ. К счастью, звезде удалось побороть болезнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему на самом деле певица МакSим оказалась на больничной койке и как могла этого избежать.

Тема:
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